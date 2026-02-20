Porazit Orbána může jedině únava z maďarského premiéra. Stane se Magyar mužem na jedno použití?

V případě současného Maďarska to druhé nejspíš nepřichází v úvahu, protože po 12. dubnu bude vládnout jen jeden z nich, ale to první, ta nutnost odmocnit vyslovené (o válce na Ukrajině) i naznačené (snímek postele, v níž měl, no hrůza!, lídr opozice kopulovat), platí beze zbytku.
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Letošní předvolební doba přináší novou představu o tom, jak může vypadat dno volební kampaně. Normálně jde řadovému čičmundovi o žvanec. Chce se mít líp a basta. Platí to o voliči českém, španělském i maďarském. Takže pokud se má sáhnout po předvolebním strašení, protože průzkumy nám nepřejí nic hezkého, je třeba dát jasně najevo, že v sázce je náš majetek (levice všeho druhu nám sáhne na peníze, potenciální reemigranti na chalupy apod.). Tentokrát jsou ale v Maďarsku v sázce životy lidí.
Loutka řízená z ciziny
Premiér Viktor Orbán a jeho Fidesz, jedni z mála „chápačů“ Putina v Evropě, už dlouhé měsíce trvají na tom, že pokud by po volbách došlo k přepřahání, nová moc zatáhne Maďarsko do války na Ukrajině (v posledním videu Fideszu dochází dokonce k popravě maďarského vojáka). Jako by politici jinde v Evropě své země, které se chovají k Ukrajině vstřícněji, do války už dávno zatáhli. Nestalo se tak dokonce ani poté, co se EU rozhodla půjčit válkou sužované Ukrajině 90 miliard eur. Právě souhlas s tímto a podobnými rozhodnutími unijních politiků podsouvá Orbánova vláda lídrovi opoziční strany Tisza Péteru Magyarovi jako jeden z kroků, který zemi povede ke krveprolití.
Péter Magyar si za vše může samozřejmě sám. Neměl si dovolit už 16 let v kuse vládnoucímu Orbánovi (s mandátem v letech 1998-2002 dohromady 20 let!) konkurovat víc, než je v kraji zvykem. Jenže on už půldruhého roku troufale vede průzkumy preferencí, a tak je potřeba veřejnosti vysvětlit, že jde o nastrčenou loutku řízenou cizími silami.
Benešovy dekrety na Felvidéku aneb Co je dovoleno Orbánovi, není dovoleno Magyarovi
Že je tento narativ, opírající se o nevkusnou dehumanizaci volebního soupeře a šířený kampaní Fideszu, až směšný, ukázal například středeční pořad slovenské veřejnoprávní televize Do kríža. To, co na obrazovce maďarské veřejnoprávní televize zní téměř monopolně, a tudíž přirozeně, protože Maďaři už si na znormalizovanou obrazovku jaksi zvykli, bylo ve studiu STVR konfrontováno s jinými pohledy, a proto malinko zpochybňováno. Na téma Magyar spolu hovořili reprezentanti řekněme tří různých politických úhlů pohledu. A když o zmíněných cizích silách, které Magyara coby Orbánova vyzývatele měly stvořit, promluvil konzervativní diskutér, šéfredaktor budapešťského Hungary Today Dániel Deme, neubránili se další hosté debaty pobaveným úsměvům.
Sponzory Pétera Magyara a důležitějšími hráči v této hře, než je on sám, jsou prý buďto Evropská lidová strana (EPP), nebo ukrajinská rozvědka. Není pochyb o tom, že své představy o z jejich pohledu ideálním výsledku maďarských voleb mají jak EPP, tak rozvědčíci z Kyjeva. Podceňovat ale takhle voliče ve své zemi, vlastně je dokonce až urážet, je absurdní. I kdyby toho Magyara opravdu někdo sestavil z nějaké ikeácké skládačky, jakmile si ho voliči osvojí a udělají z něj reprezentanta svého vidění světa, soupeři nezbývá než to respektovat.
Národ uhranutý Magyarovou postelí
Maďaři mají nejen pro své sousedy nesrozumitelnou řeč, ale též komplikovaný volební systém, v němž se sotva orientují oni sami. Veřejnost je do poslední chvíle znejišťována odkazem na onen způsob odevzdávání voličských hlasů pro jednotlivé subjekty (většina z 199členné sněmovny získává své poslanecké křeslo v jednomandátových obvodech, zbytek přichází do parlamentu z klasické stranické kandidátky volené poměrným systémem). A aby toho nebylo málo, proti průzkumům, které favorizují Magyarovu stranu Tisza, jsou na trhu i výsledky šetření, jež jsou ve prospěch Fideszu a s nimiž přichází právě Orbánova strana.
Jsem terčem kampaně v ruském stylu, říká Orbánův sok o videu sexu s expřítelkyní
A možná stejně tak, jako se bude do poslední chvíle netrpělivě čekat na výsledek voleb, budou Maďaři do 12. dubna marně uhranuti postelí, v níž jim někdo sliboval vidět Magyara, jak měl loni v létě intimní styk se svou bývalou přítelkyní, která prý na něj donášela Fideszu. Čeká se už týden a třeba si mezitím ona temná síla v pozadí řekla, že tohle Fideszu volby nevyhraje, a bizarní fotografie se nakonec nerozpohybuje. V Česku víme, že dokonce ani účinkování ve filmech pro dospělé není překážkou v politické kariéře.
Magyar, který teprve předloni utekl z řad Fideszu a přeběhl na druhou stranu barikády, není anděl a žádný velký sympaťák, ale právě proto, že – jak se ukázalo – je jediný, kdo může Orbána pokořit, mu procházejí různé drobné přešlapy. Až se zdá, že sledujeme kariéru muže na jedno použití. Podobně jako například Igor Matovič byl jediný, kdo svým tahem na branku dokázal v roce 2020 porazit Roberta Fica, aby se pak během několika měsíců ve funkci slovenského premiéra znemožnil, až musel odejít. Není vyloučeno, že Magyarův osud bude podobný.
Běžný Maďar, který po šestnácti letech Orbánova vládnutí touží po změně, není do premiérova vyzývatele zamilovaný a netouží s ním jít na pivo, to spíš lídr Fideszu dokáže vystupovat jako sympatický lidový typ, ale ví, že nikdo jiný než Péter Magyar tu „špinavou“ práci dnes neudělá.