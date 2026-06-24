Stát například při příležitosti noci muzeí v Budapešti na nábřeží Dunaje bude rozdávat minihamburgery s vepřovým masem.
Zpráva vypadá bizarně hned ze dvou důvodů. Hlavně proto, že v Maďarsku je podle posledního průzkumu OECD z listopadu 2024 zhruba 23 procent lidí nad 18 let obézních a až 37 procent lidí má nadváhu. Maďaři podle statistiky zkonzumovali předloni 31 kg vepřového na hlavu, což odpovídá průměru EU (v Česku je to až 43 kg). Druhým problémem je, že vládu Pétera Magyara letos v dubnu volil velký počet mladých lidí z měst, kteří maso většinou nejedí a vepřové už vůbec ne. Nejhorší ale bylo zdůvodnění výzvy, aby obyvatelstvo konzumovalo víc vepřového masa.
Na tiskovou konferenci přišel státního tajemníka Búzu podpořit i jeho ministr Szabolcs Bóna, který začal celkem rozumně. Odvětví vepřového masa podle něj prochází krizí již několik let nejen kvůli nadvýrobě v Evropě, ale i kvůli šíření prasečího moru, takže vláda připravila návrhy pro zlepšení situace.
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Ministr agrárního sektoru vyzval občany, aby v červenci a srpnu snědli o pět až šest porcí vepřového víc než obvykle. „Nehodláme vykrmovat Maďarsko, ale prosíme občany, aby podpořili naše farmáře, lidi pracující v tomto sektoru,“ prohlásil ministr Bóna. „Maďarský sektor vepřového nás potřebuje. Sám si dám šest až osm porcí,“ sliboval.
Magyarův babyboom-program?
Největší poprask ale vyvolaly eroticky laděné věty jeho státního tajemníka Búzy, který je kromě obchodu s potravinami odpovědný i za vzdělávání v sektoru zemědělství. Podle něj vepřové maso obsahuje hodně zinku, což údajně „pomáhá udržet systém sexuálních hormonů na topu, abychom měli zdravou populaci, muži zdravou erekci a ženy vytuněnou dělohu“.
Po těchto šokujících výrocích logicky novináři, ale hlavně lidé na internetu začali svými vtipnými komentáři státního tajemníka zesměšňovat. Mnozí hned poznamenali, že na tiskové konferenci byl představen nový vynález vyspělého domácího farmaceutického průmyslu – maďarská viagra.
Objevily se i obavy, zda se nejedná o nový babyboom-program premiéra Pétera Magyara, který chce manželské páry motivovat, aby se místo využití víceúčelového bezúročného úvěru ve výši 11 milionů forintů (plán Viktora Orbána pro zvýšení porodnosti) raději cpaly vepřovým masem. Někdo pod textem o tiskové konferenci napsal jakoby vzkaz pro svoji ženu: Miláčku, zrovna jsem snědl pořádný kus slaniny, spěchej domů!
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Lidé se ptali, zda tento zázračný lék bude k dostání v nově vytvořené síti Národních erotických řeznictví a jestli v restauracích místo dezertu budou nabízet škvarky. Někdo poznamenal, že od této chvíle bude jíst pouze košer vepřové, že po této tiskovce Brusel okamžitě schválí sankce proti Maďarsku kvůli státnímu nátlaku na židy a muslimy. Zazněly otázky, zda vegetariáni budou dostávat pokutu a proč Magyar najednou nechce přijmout bruselský zákaz domácí zabijačky. A jak vypadá nezdravá erekce.
Skuteční odborníci
Bude zajímavé sledovat, jak na tento jedinečný nápad ministerstva zemědělství, kam – jak je vidět – nastoupili skuteční odborníci, zareaguje šéf resortu zdravotnictví Zsolt Hegedűs, který není sexuolog ani gynekolog, ale ortoped. Uvidíme, kolik voličů hnutí Tisza poslechne vládní politiky a v zemi, kde v letních měsících klesne málokterý den teplota pod 30 stupňů, najednou zšestinásobí konzumaci nezdravého vepřového, a zda tato výzva zachrání maďarské chovatele prasat.
Nejdůležitější ale je, že do nového, konečně demokratického Maďarska, zavítaly veselé časy a občané se dožili i chvíle, kdy v zemi už existuje i státní tajemník pro pobavení národa!