Maďaři prý chtějí změnu režimu. Co to dnes může znamenat? Má to šanci i u nás?

To už našinec zalapá po dechu. Češi změnu režimu zažili víckrát. Vždy souvisela s dějinnými událostmi a tlakem zvenčí (1918, 1938, 1939, 1945, 1948…). Tu poslední si ještě pamatují pětačtyřicátníci a starší. V listopadu 1989 brutálně zasáhla policie proti studentům, týden poté byla generální stávka, o další týden později zmizel z ústavy článek o vedoucí roli KSČ a bylo vymalováno.
|
Ani jsme nezaznamenali, že ve stejné době byl v Jižní Africe demontován režim apartheidu. Nemělo to s demontáží komunismu kauzálně vůbec nic společného. Byla to prostě historická vlna, která měnila režimy.
Ale co může „změna režimu“ znamenat dnes, skoro 37 let po demontáži komunismu?
Řekněme rovnou, že toto Péter Magyar nevysvětloval. Možná byl sám stržen emocí vítězství. V té krátké řeči, v níž zmínil „změnu režimu“, nabídl občanům jakýsi cestovní plán, jak se říká ve světě.
|
Za prvé: přezkoumáme skutečný stav rozpočtu a mezinárodní závazky. Za druhé: provedeme odborné i veřejné konzultace o členství v eurozóně. Za třetí: rozhodneme o tom, jak může naše země splnit maastrichtská kritéria a o předpokládaném datu vstupu. Za čtvrté: Maďarům to přinese cenovou stabilitu.
Upřímně, to, co Magyar řekl, není návod ke změně režimu, ale k přijetí eura. Tedy něco, co už zažilo Slovinsko, Slovensko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Chorvatsko a Bulharsko. Znamená to snad, že tyto státy zažily „změnu režimu“? Ale kdež. Jen na Slovensku se za 17 let v eurozóně vystřídaly velmi různé vlády.
Spíše se vtírá podezření, že Magyar to řekl proto, aby mohl vyjmenovat problémy Maďarska: „Bylo vypleněno, oloupeno, zrazeno, zadluženo a zničeno.“ Což je Magyarovo líčení 16 let pod vládou Orbána. Pak vyzval k rezignaci prezidenta, šéfy nejvyššího i ústavního soudu a také mediální rady. Chce prosadit i novelu ústavy (má omezit počet mandátů premiéra jen na dva). Ale i když to jsou podstatné kroky, je to snad „změna režimu“?
Někdo by řekl, že je to spíš nahrazení dosavadních úředníků – spjatých s Fideszem – úředníky novými. Podle tradičního polského vzoru zvaného TKM (Teraz kurwa my). Že je to vlastně očekávané nahrazení jedné garnitury garniturou novou, i když nahrazení silně vyhrocené.
Kdybyste si chtěli „změnu režimu“ osvěžit u nás, museli byste se vrátit o rok zpět. Tehdy, na jaře 2025, ji navrhoval spolek Svatopluk ve svém projektu Změna režimu.
Působilo to dost drsně, na leckoho jako pokus o návrat před listopad 1989. Zvlášť když se do médií dostala slova Michala Klusáčka: „Čekáme na podzimní volby. Pokud nám je ukradnou, pokud bude jasné, že ve volbách nelze změnit směřování naší země, pak je evidentní, že nazrál čas na čtvrtý domácí odboj. Za vlast, za pravdu, za budoucnost bez novodobého otroctví.“
To znělo drsně. Příliš to neutlumily ani argumenty spolku Svatopluk, že k myšlence změny režimu se inspiruje Pátou francouzskou republikou. Tedy tím, co v roce 1958 prosadil a voliče nechal schválit v referendu Charles de Gaulle. Šlo o zavedení poloprezidentského systému a ten ve Francii funguje dodnes.
Spolek Svatopluk je politicky tak okrajový, že nic ze zmíněného neprosadí. Ale všimněme si jedné věci. Volby v říjnu 2025 nebyly z pohledu národních konzervativců rozhodně ukradené. Naopak vyhráli ti, kteří jim konvenují – Babiš, Okamura a spol. Ale změnilo se něco v praxi vládnutí oproti předchozím letům a vládám? Až tak moc ne, tedy odmyslíme-li si jinou rétoriku.
|
Přitom témat, která si chtě nechtě vyžádají značné systémové změny, je tu dost. Společné jim bývá to, že vlády si je předávají jako horký brambor, odkládají je, a když už se odhodlají k počátečnímu kroku, následující vláda ho zase ořeže, ba zruší.
Našinec si pak říká, že k tomu, aby se tady účinně změnil volební systém, míra mandatorních výdajů, penzijní systém, dluhová brzda a další dříve či později nezbytné věci, by byla nutná skutečná změna režimu.
Je taková změna režimu reálná? Není, aniž by se změnili voliči nebo jejich struktura (věková, sociální, vzdělanostní…). Ale mohli bychom se dobrat k tomu, že když někdo veřejně nanese téma změny režimu, měl by alespoň v hrubých rysech dodat, co tím myslí a jak by to hodlal udělat.