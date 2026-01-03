Válka? Ne, „jen“ únos, Trump předvádí ve Venezuele svou strategickou doktrínu v praxi

Ale kdež, samá voda. Z „války“ se brzy vyklubala spíš „policejní akce“, jak se říkávalo kdysi. V podstatě únos venezuelského prezidenta a jeho manželky do USA, kde budou postaveni před soud. Za organizované pašování drog a za vedení Kartelu sluncí, který USA považují za teroristickou organizaci. Či jde dokonce o „vyjednaný odchod“, jak naznačuje venezuelská opozice.
Nicméně z hlediska práva je vojenská akce USA ilegální. Jak to u nás řekl šéf zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer: útoky USA na Venezuelu jsou agresí proti suverénnímu státu a porušením mezinárodního práva. Jenže to není vše.
Maduro ve stopách Noriegy
Z přísného či puntičkářského pohledu má senátor Fischer pravdu. Ale dodejme, že tyto útoky představují další kamínek do mozaiky eroze stability ve světě.
Z hlediska mezinárodního práva je agresí proti suverénnímu státu Putinova speciální vojenská operace proti Ukrajině. Přísně vzato sem patřily i nálety NATO na Srbsko na jaře 1999 (bez mandátu Rady bezpečnosti OSN). A hlavně – navzdory původním slibům – odtržení Kosova od Srbska a jeho mezinárodní uznání o dekádu později.
To, co teď Trumpova Amerika předvádí ve Venezuele, je de facto ukázkou strategie národní bezpečnosti, o níž se mluví už od prosince. Je to v jádru oživení dvě stě let staré Monroeovy doktríny, kterou si Spojené státy nárokují použití síly na západní polokouli, zatímco jiným tam veškeré zasahování upírají.
Ta doktrína nikdy zcela nevyhasla. Připomeňme její předchozí, už dost zapomínanou, ukázku. V prosinci 1989, když Evropa slavila pád berlínské zdi, konec studené války a komunismu, provedly USA prezidenta George Bushe staršího invazi do Panamy. Tamní diktátor, generál Manuel Noriega, byl svržen, odvezen do USA a tam odsouzen za organizované pašování drog na 40 let vězení (později byl vrácen do Panamy, kde roku 2017 zemřel v tamní věznici).
Upřímně, nepodobá se to až podezřele současnému dění kolem Venezuely?
Mají-li svůj dvorek USA, proč by ho nemělo Rusko?
Trumpova tvrdá aplikace Monroeovy doktríny – ve stylu „vycouváme z konfliktů a závazků na Blízkém východě i v Evropě a tím víc si pohlídáme vlastní dvorek na západní polokouli“ – má samozřejmě širší dopady ve světě.
Svým způsobem z toho může profitovat Rusko, kdyby argumentovalo asi takto. Nárokují-li si USA vojensky nastolené pořádky na svém dvorku, může si i Rusko nárokovat vojensky nastolené pořádky na dvorku. Tedy na Ukrajině, dost možná v Pobaltí, ba časem snad i dále na západ (prostě tam, kde se už jednou cítilo pevně usazené).
Ale zatím Moskva o své „Monroeově doktríně“ přesně nemluví. Však také působí až nechtěně komicky, když odsuzuje akci USA ve Venezuele jako agresi a prohlášení ruské diplomacie říká: „Venezuele musí být zaručeno právo sama rozhodovat o svém osudu bez jakéhokoli destruktivního či vojenského vměšování zvenčí.“
Zní to dobře, řeknete si. Ale nemá totéž platit i pro Ukrajinu? Neměla by mít i Ukrajina právo sama rozhodovat o svém osudu – včetně své orientace a členství v NATO – bez vojenského vměšování zvenčí?
Už proto se zdá, že Moskva si takové paralely spíše odpustí. I na domácí scéně by pak mohla čelit otázkám typu: proč jste v únoru 2022 nedokázali unést Zelenského, jako teď Američané unesli Madura? Proč místo toho už čtyři roky vedete krvavou válku?
Může-li se teď někdo skutečně inspirovat Trumpem a jeho doktrínou, je to spíše Peking. I ten přece má svou doktrínu, říká jí „doktrína jedné Číny“. A může uvažovat, že když Trumpovi projde vojensky provedená změna režimu ve Venezuele, tak Pekingu může stejně projít invaze na Tchaj-wan. Bylo by s podivem, kdyby čínští lídři a generálové akci ve Venezuele už teď neanalyzovali.
Moskva nedokáže ochránit své klienty
Pak je tu další podstatná věc pro Rusko a jeho vliv ve světě. Maduro se začlenil do narůstající řady klientů Moskvy – klientů politických, obchodních, vojenských, zbrojních –, které Rusko nedokázalo ochránit před pádem nebo velkým průšvihem. V Madurově případě před únosem k americkému soudu.
Udělejme si stručnou inventuru posledních let, doby, kdy je Rusko vytíženo a zaneprázdněno válkou na Ukrajině.
V roce 2023 dobyl Ázerbájdžán – se zbrojní pomocí Turecka – Náhorní Karabach a sto tisíc tamních Arménů uprchlo do Arménie. Rusko, ač tam mělo své mírové jednotky a Arménii považovalo za svůj klientský stát, nedokázalo účinně zasáhnout, a Arménie přestala Rusko podporovat, třeba při hlasování v OSN.
V roce 2024 padl, za vydatné pomoci Turecka, syrský vůdce Asad, klient Ruska na Blízkém východě, a uprchl do Moskvy. Jak to, že Rusko, jež Asada drželo u moci po celou občanskou válku a v Sýrii má vojenské základny, nedokázalo pádu Asada zabránit?
V roce 2025 izraelské stíhačky a americké bombardéry těžce poničily jaderný program Íránu. Jak to, že Rusko, které se s Teheránem přátelí a využívá jeho dronové technologie, tomu nedokázalo čelit?
V roce 2026 Američané vojensky zorganizovali únos venezuelského prezidenta Madura, aby ho soudila justice USA, a Moskva nedokázala svého klienta a spojence ochránit.
A teď si představte, že jste lídrem země, která dráždí Západ a Trumpovu Ameriku zvlášť a která hledá mocenskou oporu v nezápadním světě. Vsadili byste osud na ochranu z Moskvy?