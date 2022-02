Námět pro magistrát: přejmenujme krátký úsek ulice u ruské ambasády na Andreje Sacharova

Udělali to jednoduše tak, že přesunuli hlavní vstup do přilehlé Korunovační ulice. Není divu – náměstí získalo svůj nový název po zavražděném opozičním politikovi, což se Putinovu totalitnímu režimu věru nelíbilo.

Mám tedy námět pro Magistrát i Úřad městské části Praha 6: což krátký dolní úsek Korunovační, vedoucí od lávky přes Buštěhradskou dráhu ke křižovatce ulice Na Zátorce a náměstí Borise Němcova, pojmenovat po Andreji Sacharovovi?

Dalo by se to provést promptně a bez komplikací: v tomto úseku totiž kromě ambasády není žádná adresa, neboť několik vil, co tu na protější straně stojí, má vstupy z kolmých ulic Pětidomí a Na Zátorce, kromě Rusů si tedy nikdo nemusí měnit adresu v dokladech.

Jistě, Rusové by si mohli zřídit do areálu velvyslanectví ještě jeden vstup směrem do Stromovky, ale to věru nehrozí, neboť tam je teď pro změnu zase Alej Anny Politkovské, zavražděné ruské opoziční novinářky.