Magické majáky. Jen stěží si lze dnes představit život strážců týdny uvězněných za nepřestávajících bouří

Fotograf Jean Guichard v závěru osmdesátých let minulého století pořídil fantastickou fotografii majáku La Jument u bretaňského pobřeží, konkrétně u ostrova Ouessant. Podařilo se mu zmáčknout spoušť z helikoptéry ve chvíli, kdy se přes korunu majáku valila obrovská vlna a z jeho dveří vyšel strážce Théodore Malgorn, který slyšel zvuk helikoptéry a chtěl zjistit, co se to vlastně ozývá v poryvech bouře. Byl to zlomek minuty, chvíle, kdy vlna oblila maják, a kdyby strážce okamžitě nezabouchl dveře, nepochybně by ho smetla. Ta momentka je výmluvný obraz lidské bezmoci tváří v tvář živlům.

Příběhů spojených s bretaňskými majáky, které jsou rozeseté hlavně podél skalnatého pobřeží Finistere, je spousta, už jen historie jejich vzniku a budování za extrémních podmínek je skoro vždy dramatická.