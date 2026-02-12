Kanárci v dole, úskoky ministra Oty Klempíře a proč je v Trikoloře po sněmu mrzení

„Masmediální válka s novou vládou nepolevuje, spíše naopak. Proběhlý víkend názorně demonstroval, že se v redakcích mainstreamových médií s částečnou čestnou výjimkou v podobě CNN Prima News stále nesmířili s prohrou ve volbách do PSP ČR, ba spíše naopak. Oklepali se a začínají přikládat pod kotel, ve kterém vaří vládu, objektivitu a společenský smír,“ postěžoval si.
„Zatímco ještě koncem roku masmédia standardně informovala o sněmech PRO a Svobodných, v sobotu nebyl na sněmu rovněž koaličně vládní Trikolory ANI JEDEN novinář. Mohli se přitom na něco kromě lídrů Trikolory zeptat také Petra Macinky, Libora Vondráčka, Jindřicha Rajchla nebo senátorky Daniely Kovářové! Nic, nulový zájem.“ Ani jeden. Chápete to? Ani jeden!
|
Majerová obhájila funkci předsedkyně Trikolory. Sněm vyzval Pavla k rezignaci
● Takový Petr Macinka a jeho Motoristé si přitom na nezájem médií rozhodně stěžovat nemohou. Po desetitisícové demonstraci proti jeho esemeskám prezidentovu poradci Petru Kolářovi teď do popředí vystoupil ministr kultury Oto Klempíř. Ten totiž tehdy na akci vystupujícím umělcům vzkázal, že se s nimi rád potká a vše si vyříkají „z očí do očí, abychom nemuseli na sebe pokřikovat přes média“.
Umělci ho na to konto pozvali k veřejné streamované debatě do divadla. Ačkoli Klempíř takřka okamžitě opáčil, že tam nepůjde, protože z toho nechce dělat politikum, nechali mu v divadle prázdnou židli a neustále poukazovali na to, že nepřišel. Půvabným způsobem to komentovali aktivisté ze spolku Štít demokracie. „Ministru kultury za Motoristy Klempířovi jeho úskočný manévr zřejmě neprojde. Herci mají v plánu sejít se v každém případě, a to i kdyby Oto Klempíř nedorazil.“
|
Kulturní válku žádný ministr nevyhrál razancí. Klempíř nebude výjimkou
● Mnoho lidí přitom opět jistě napadlo, kde se to v umělcích bere. Naštěstí to vysvětlila herečka Jitka Čvančarová. „Slyším ty kritické hlasy, proč jsme my umělci vždycky tak aktivní a pořád mluvíme do politiky. Hodně se mi líbí příměr, že jsme něco jako kanárci v dole,“ popsala Čvančarová. „Celý život se jako umělci a herci zabýváme stavem společnosti i člověka jakožto jednotlivce, opravdu to velmi hluboce prociťujeme. Proto tolik prožíváme každý náznak omezení svobody. Možná i dřív než ostatní cítíme, že je něco špatně, že uniká plyn, který nás všechny může zadusit. Proto to nemůžeme vydržet a jsme aktivní. Jsme zkrátka kanárci v dole,“ dodala. Plyn. Stav společnosti. Kanárci. Tak už to víte…
● Čvančarové herecký kolega Hynek Čermák zase prohlásil, že svoji roli kanárků hrají bez ohledu na možné vlastní ztráty. Čili je to vlastně statečnost. „Pro herectví je to, co teď momentálně dělám, opravdu velice nevýhodná věc. Stojí to spoustu fanoušků, sympatií, peněz, přijdete o spoustu příležitostí, třeba v reklamní branži. Je to velmi sebedestruktivní,“ tvrdí Čermák. „Ale já už jsem nemohl mlčet. Měl jsem pocit, že se jedná opravdu o cílenou destrukci občanské společnosti. Tak jsem chtěl využít toho, že můj hlas je silnější než těch, kteří si třeba myslí to samé, ale není je slyšet. Takže jsem se k tomu propůjčil a holt ponesu následky,“ dodal. No, jo. Umělci. Herci. Moudří klauni. Svědomí národa.
|
Cibulka a Jagelka jednali s Klempířem. Zněl jako z jiné planety, řekli
● A to se teprve rozjíždí petice proti plánům na zrušení koncesionářských poplatků a převedení ČT a ČRo pod státní rozpočet. To zase budou kanárci ryčet bez ohledu na následky. Mluvčím podepsaných zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu je moderátor Daniel Stach. „I když se nedíváte na ČT, tak vám pomáhá,“ sdělil. Tak vidíte.