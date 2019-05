Mají se herci oceňovat za společenské postoje, nebo za výkony? Ta otázka ožila v Cannes

Cannes Slavný herec obdržel včera v Cannes Zlatou palmu za celoživotní dílo, předtím ale čelil protestům, jež rozpoutala americká aktivistka Melissa Silversteinová, zakladatelka lobbistické organizace Women and Hollywood. Té vadí jeho názory na společnost a politiku.

Delonovi je 83 let. Zdá se, že je v dobré psychické a fyzické kondici, ale žádný vztah mu nevydržel. Je to starý pán, jakkoliv si můžeme myslet, že takové idoly zestárnout nemohou. Rozhodně byl hvězda první velikosti a zářil nejvyšším jasem v šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých letech. Aby ne, takový krásný chlap, kterému z očí koukalo něco lotrovského, elegantní panter, který přitahoval i příjemně děsil. Právě ten trochu gaunerský půvab byl jeho devizou. Však také jsou v Delonově minulosti temná místa, mluvilo se o jeho stycích s podsvětím a byl v podezření z vraždy svého jugoslávského bodyguarda, celá kauza měla i politické pozadí. V sedmnácti šel do války v Indočíně, kde se také jistě leccos nepěkného přiučil.

Alain Delon asi nebyl úplně hodný chlapec, ale právě proto ho ženy zbožňovaly. Tenhle alfa samec, jak to tak bývá, měl s nimi a se svými dětmi složité vztahy. Nyní je nerudný a otrávený a ve své samotě jen s milovanými vlčáky si údajně libuje, ale takové tvrzení může být i citovou obranou. Chová se jako misantrop, všichni ho štvou a soudě dle několika rozhovorů z posledních let si nebere servítky, říká vše naplno. Jeho názory jsou konzervativní, jak jinak, je člověkem starého světa, kdy se točily filmy, kde se kouřilo a kde můžeme sledovat spoustu ohavných mužských zvyků, které je třeba vymýtit.



Hyperkorektní nový svět

Ale my přece žijeme v novém světě, hyperkorektním, plném stejných šancí pro všechny. Je to i svět, kde místo otce a matky je rodič jedna a rodič dvě, aby nikdo nebyl znevýhodněný. Kde se musí všechno hlídat, řádně prokádrovat a kde se v zájmu rovnosti už ani nesmí říkat obyčejná pravda. A kdo si to ze slavných dovolí, může být lynčován. Jako když Martina Navrátilová řekla, že muž, který v dospělém věku prodělá změnu pohlaví, se určitě nezbaví mužské stavby kostí i svalů. A že je tedy jako sportovec dosti zvýhodněný, soutěží-li za ženy. Nastal poprask, a tak slavná tenistka všechno odvolala.

Ten nový svět ale připomíná Orwella, dohlížeči na správné názory a kádrováci všeho druhu číhají za každým rohem. Ani si možná neuvědomují, jak demokracie dostává na frak a jak je to nebezpečné. Amerika se už v tomto směru dostala za hranici zdravého rozumu, a i když každý normální člověk musí odmítnout sexuální násilí na ženách, hnutí Me Too se zvrhává v obyčejný hon na čarodějnice. A je také docela zajímavé, s jakým gustem se v Americe vrhají na všelijaké slavné herce, velké idoly minulosti. S těmi zvlášť je třeba se vypořádat, protože v novém světě žádní alfa samci, žádní dobyvatelé srdcí být nesmí, jen vystrašení chlapečci, kteří si budou muset zřejmě na úřadu podat okolkovanou žádost, aby směli sbalit buchtu. Program dehonestace slavných a bohatých šlape jako hodinky a jeho aktérky jistě věří, že pracují pro dobrou věc – společnost je třeba očistit. Kde jsme to jenom už slyšeli.

Do Delona, jak jinak, se pustila americká aktivistka, podle ní má špatné názory a nesmí dostat cenu na festivalu, který se přihlásil k diverzitě a inkluzi. Trochu jí ale uniklo, že cenu dostává za herecké výkony a ne za to, co říká v médiích. A to sotva lze zpochybnit, herec byl par excellence a obsazovali ho režiséři od Viscontiho až po Schlöndorfa. A nic na tom nemění, že v pozdějších letech hrál ve vlastních dobrodružných slátaninách.



Občas někomu jednu vrazil

Asi nejhorší z obvinění, která proti němu padla, je, že se dopouštěl fyzického násilí a týrání ve vlastní rodině. Obvinil ho syn, se kterým má kalamitní vztah, údajně je narkoman, ale není vyloučeno, že právě kvůli slavnému papínkovi, ovšem zvláštní je, že dcera z téhož manželství ho doprovázela na ceremoniál v Cannes. Kdo to bude soudit? Veřejnému mínění stačí pocit, že Delon vypadá, že občas někomu vrazil (i ženě) facku. A

pak je tu jeho náklonnost k extrémní pravici a to opravdu není nic, co by nadchlo, ale takových voličů, jak jsme viděli, je plná Francie. Delona rovněž znectili za to, že řekl, že homosexualita není biologicky přirozená. „Je to nepřirozené, je mi to líto, je to nepřirozené. Jsme tu přece, abychom milovali ženu, abychom se dvořili ženě... ne abychom lovili chlapa nebo se nechali od chlapa lovit.“

Jeho výroky se prostě dnes nenosí, uctívat ženu, a dokonce jen pro její krásu je takové... no, staromódní a machistické a nespravedlivé vůči těm nehezkým a v našem novém světě musí všichni dostat šanci, i Quasimodo by dnes mohl do soutěže krásy, aby nebyl diskriminovaný(á). „Miluji ženskou krásu a všechno ženám dlužím. I svou kariéru. Byl jsem jimi milovaný a žádaný. Bez nich bych byl mrtvý.“ Tak s takovou Delon patří jen do starého železa. Že krásné ženy odjakživa hýbaly světem? To je pěkné zpátečnictví, které se musí pranýřovat a skončit s ním, je to přece tak ponižující být objektem sexuální touhy. Nebo snad ne?