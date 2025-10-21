Copak nemůžete ty názory trochu hlídat?

Samozřejmě mne zajímalo, cože šokujícího se na ní objevilo. Je to zase nějaké obří vyobrazení pánského přirození, nebo série nalepených menstruačních vložek? Nikoli. Byla to nastříkaná palestinská vlajka. Ano, velká palestinská vlajka.
Mí čtenáři si možná pamatují, že o Lennonově zdi jsem nikdy nepsala moc hezky. Štvalo mě, když si z ní udělaly štaci hulákající pivní spolky, které u její paty pořádaly mejdany provázené řvoucím reproduktorem a pojízdnou prodejnou alkoholu. Vadí mi, když do oken smrdí spreje, jejichž zbytky bývají aplikovány ještě na okolních omítkách, a trpím, když se nemůžu protlačit kompaktním davem turistů, kterým nějaký bedekr namluvil, že jde o nejzajímavější památku v celé starobylé Praze.
Milana jsem ale asi zklamala. Někdo prostě fandí Palestincům, to není zakázané, pokusila jsem se zchladit jeho rozčilení z palestinské vlajky. Pravda, ráno se ukázalo, že ji doprovází ještě nápis, že „každou vteřinu umírá jedno palestinské dítě a Česká republika to platí“.
Mezi zbraněmi možná mlčí múzy, ale život jde dál svou cestou
Nemyslím, že by Česká republika platila zabíjení palestinských dětí. Naštěstí přišla sousedka s kyblíkem vápna a začala s přetíráním. Když diskuse, tak diskuse, mumlala mezi tahy štětkou připomínajícími umývání tabule. Napadlo mne, jestli bych neměla zafušovat do práce agentur pro výzkum veřejného mínění a chvíli u zdi postát. Změní se něco za další hodinu nebo dvě?
Změnilo. Za hodinu jsem šla na nákup a přibyl nápis: FUCK HMS (Hamás). Přidá se někdo další? Přidal: FREE PALESTINA! Ani jsem se ale nestačila otočit a někdo škrtnul ve slově „free“ písmeno „r“ a nahradil je písmenem „l“.
Po Trumpově míru na Blízkém východě však téma zřejmě vyprchává rychle, protože když jsem se z nákupu vracela, stálo pod FUCK HMS pro změnu FUCK BABIŠ. Někoho to muselo zaujmout, neboť pod tím svítila žádost o upřesnění: PROČ BABIŠ? Docela mě zajímalo, jestli se objeví odpověď. Nebylo to hned, ale dočkala jsem se. BABIŠ JE GAY, stálo tam v podvečer velké černé na bílém a asi to působilo jako zásadní informace, protože se mne jedna turistka anglicky zeptala, kdo je Babiš. Už ví.
Tolik o jednom dni na malostranské Lennonově zdi, kterou mám hned za rohem, ale většinou si z ní nečtu, protože není o čem. Převažují totiž pouťově vyvedená srdíčka soupeřící s obscénostmi a klikyháky, jež oznamují jediné - byl jsem tady, a baví mě sprejovat. Uznávám ale, že kyblík s vápnem nemusí být od věci.