S Maláčovou. A snad také s malinkou nadějí

Jenom je ta otázka čím dál palčivější. Připomeňme, že SOCDEM v nedávných krajských volbách získala jenom 13 zastupitelů (před 15 lety jich měla 280). V procentuálním vyjádření: v 9 krajích kandidovala samostatně a získala politováníhodných 1,7 procenta (k tomu pak přibyly nějaké drobné ze zbylých čtyřech krajských koalic). A zázrakem se udržel jeden její senátor, společný s hnutím ANO.

Problémem SOCDEM už po léta je, že nemá jasno v tom, která cesta vede do hrobu a která k návratu na výsluní, existuje-li tedy ještě vůbec. Už minimálně od Sobotkových a Haškových časů je strana nespojitelně štíplá přibližně napůl a střídavě zkouší, kudy se vydat. Cestou moderní, evropské progresivistické levice? Anebo ke kořenům levice staré, proletářské a ve světonázorových otázkách spíše konzervativní?

První cestu na sjezdu symbolizoval exministr Jiří Dienstbier, druhou rovněž exministryně Jana Maláčová. A to po éře nevýrazného Michala Šmardy, který ve spolupráci se Zelenými a aktivisty všeho druhu stejně jako kdysi Sobotka marně hledal levicového městského liberálního voliče, kterého víc než minimální mzda nebo výše penze zajímají gender a práva menšin. Vše navíc rámováno stavem, kdy levý střed v Česku dávno zalehlo mohutné hnutí ANO a na krajní levici se zmátořila komunisty vedená koalice Stačilo!

Poměrem hlasů 101:33 pro Maláčovou dali delegáti sjezdu jasně najevo, kde vidí pro SOCDEM naději. Tedy aspoň pro tuto chvíli: před třemi lety totiž zvítězil stejně přesvědčivě 130:62 právě Šmarda nad Maláčovou.

S bývalou ministryní práce v čele chce strana hodně přitvrdit, soustředit se na socioekonomické otázky a do parlamentních voleb vytvořit společný val celé levice, tedy tandem s uskupením Kateřiny Konečné. To v partaji se stále nezahojenými historickými reminiscencemi způsobí veliké mrzení, dost členů už avizovalo, že paktování se s komunisty pro ně znamená překročení prahu, za nímž se trhá stranická průkazka. A nebude to zdaleka jediný problém pro nové vedení.

Maláčová sice avizuje, že při hledání styčných bodů s koalicí Stačilo! jí půjde hlavně o ekonomické a sociální otázky, ale chtíc nechtíc neuteče ani těm, které jsou ve společenském diskurzu stále hlasitější – tedy světonázorovým či kulturním, včetně geopolitické orientace země. Půjde-li SOCDEM do voleb v tandemu se Stačilo!, nevyhnou se ve volebním programu otázkám na roli Česka v EU a NATO, na vztah k Rusku a napadené Ukrajině, na migraci, Green Deal, ale i na gender, problémy s identitou, práva menšin nebo manželství pro všechny.

Maláčovou v čele SOCDEM nečeká nic jednoduchého, ale za pokus utéci hrobníkovi z lopaty to asi stojí. Právě vzmáhající se komunisté ukazují, že i za existence všeobjímajícího hnutí ANO lidé v obtížných časech o klasickou levici stále stojí.