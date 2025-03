Tuberkulóza zabíjí víc než HIV a malárie dohromady. Přitom víme, jak ji léčit a moc by to nestálo

Od začátku tisíciletí bojuje tato multilaterální organizace se sídlem v Ženevě proti jedné z největších hrozeb v dějinách lidstva – infekčním nemocem. Konkrétně se jedná o malárii, HIV a tuberkulózu, tři obrovské zabijáky. Díky cílenému financování a inovativním strategiím dosáhl Globální fond významných úspěchů v boji proti malárii a HIV. Nyní však nastal čas důkladněji se zaměřit na tuberkulózu.

Opomíjená nemoc

Téměř třetina finančních prostředků Globálního fondu putovala v letech 2023 až 2025 na boj proti malárii, což představuje zhruba 4,17 miliardy dolarů. Velká část z těchto peněz byla použita na rozsáhlou distribuci insekticidem ošetřených moskytiér a rychlých diagnostických testů, díky čemuž došlo ke značnému snížení míry přenosu. Státy jako Rwanda nebo Zambie zaznamenaly výrazný pokles v počtu nakažených a zemřelých.

Na boj proti HIV pak Globální fond vynakládá 6,48 miliardy dolarů, což je téměř polovina všech jeho prostředků. Díky tomu získaly v posledním desetiletí miliony lidí přístup k antiretrovirové terapii (ART), která z původně smrtelné nemoci udělala chronické onemocnění, jež lze dobře kontrolovat léčbou. Podporou vzdělávání a prevence, zejména ohrožených komunit, umožnil Globální fond jednotlivcům převzít kontrolu nad svým zdravím.

Veškeré toto úsilí zachránilo nespočet životů a přispělo ke zlepšení globální zdravotní bezpečnosti. Nyní však nastal čas na přehodnocení tohoto postoje. Na prevenci a kontrolu tuberkulózy byly totiž vynaloženy pouhé 2,4 miliardy dolarů, tedy 18 % rozpočtu Globálního fondu. Od doby jeho vzniku bylo na tyto účely každý rok vynaloženo méně prostředků než na boj s malárií a HIV.

Tuberkulóza má ovšem v současnosti na svědomí víc životů než HIV a malárie dohromady. Kromě toho, že je boj proti těmto dvěma nemocem mnohem lépe financován Globálním fondem, dostává se jim také mnohem větší pozornosti od médií po celém světě. Z tuberkulózy se v porovnání s nimi stala opomíjená, zapomenutá, ne-li ignorovaná nemoc.

Horší než covid

Abychom pochopili, proč tomu tak je, musíme se podívat hlouběji do historie tuberkulózy. Pro lidi v bohatých částech světa je dnes tato nemoc pouze matnou vzpomínkou na časy dávno minulé. Ovšem v nich bývala tuberkulóza všudypřítomným strašákem. V 19. století za sebou nechávala doslova spoušť, neboť na ni v Evropě a USA umíral každý čtvrtý člověk. V New Yorku byla úmrtnost spojená s tuberkulózou po většinu 19. století vyšší než celková úmrtnost v tomto městě dnes. Šlo dokonce o mnohem většího zabijáka, než byla nedávná celosvětová pandemie covidu ve svém nejhorším roce. Za poslední dvě století si tuberkulóza vyžádala kolem jedné miliardy lidských životů.

Přesto jako mávnutím kouzelného proutku z bohatého světa vymizela. Důvodů je přitom hned několik, od antibiotik a dětských vakcín až po lepší životní úroveň, základní opatření v oblasti veřejného zdraví a následné průlomy v léčbě.

Bohaté části světa tak od ní odvrátily zrak. To se ovšem nedá říct o té chudší polovině, kde si tuberkulóza ročně vyžádá téměř 1,3 milionu lidských životů. To je přitom více než celkový počet úmrtí na HIV/AIDS (630 000) a malárii (619 000) dohromady.

Už přes půl století umíme tuberkulózu léčit. Přesto tu stále je, a dokonce zabíjí rekordní množství lidí v chudších částech světa. Jde převážně o dospělé jedince v nejlepších letech, po nichž tu zbydou osiřelé děti.

Z tuberkulózy se stala nemoc chudých. Šíří se tam, kde lidé žijí v těsném sousedství a nemohou si dovolit více prostoru. Zároveň se jí daří mezi lidmi, kteří si nemohou dovolit základní zdravotní péči a služby. Ti nejzranitelnější, jako jsou lidé z chudinských čtvrtí, migrantských oblastí, hornických měst a vězení, zároveň bývají nejméně slyšet. Tuberkulóza už neohrožuje každého z nás, ale „jen“ ty, kteří prakticky nikoho nezajímají.

Investice s vysokou návratností

Netřeba dodávat, že by to tak být nemělo. Víme přece, jak ji léčit. A stálo by to až překvapivě málo. Podle studie pro think tank Kodaňský konsenzus by dodatečné náklady ve výši 6,2 miliardy dolarů ročně zachránily v příštích desetiletích každý rok miliony životů. Těžko bychom hledali lepší rozvojovou politiku.

Tyto výdaje by umožnily mnohem širší záběr testování, který by nemoc odhalil už v počátku, a zároveň by zajistily, že pacient s tuberkulózou bude pokračovat v léčbě, díky čemuž by se do roku 2030 snížila úmrtnost o 90 procent. Výhody, včetně snížení počtu úmrtí a celkového výskytu nemoci, by převýšily náklady na zdravotní péči a vynaložený čas v poměru 46:1.

Globální Fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií je nyní uprostřed svého tříletého cyklu pro výběr finančních prostředků, kdy se obrací na celý svět s žádostí o příspěvek. A svět by měl být dostatečně štědrý, protože tato organizace dlouhodobě prokazuje, že jde o jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout změny k lepšímu.

A Globální fond – stejně jako všechny ostatní rozvojové organizace – by se měl začít soustředit na nemoc, která má na svědomí nejvíce lidských životů, protože právě tato investice představuje nejvyšší možnou návratnost.

Dr. Aaron Motsoaledi je jihoafrickým ministrem zdravotnictví, Dr. Bjorn Lomborg je prezidentem Kodaňského konsensu