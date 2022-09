Zajímá voliče víc osud bazénu, o němž rozhodne příští zastupitelstvo, nebo ceny energie, které ovlivní vláda? V rozhovoru pro MF DNES k tomu premiér Fiala řekl: „Je to v podstatě úsměvné, ale pokud to opozice chce, tak mně to nevadí.“ Jenže.

Při vší úctě k premiéru Fialovi i politologům nejde o to, co kdo chce a co komu vadí. Jde o něco, co znají spíše fyzikové zkoumající gravitaci. Gravitace funguje bez ohledu na to, co si o ní myslíme a zda nám vadí. Podobně fungují „malé volby“. Dávají vládě jisté vysvědčení i bez přímé spojitosti.

Z výsledků v jedné obci neplyne závěr pro vládu. Ale sečte-li se mozaika tisíců zastupitelů a 27 senátních křesel, jisté stanovisko z toho čišet bude. Vládě příznivé? Odmítavé? Neutrální? Uvidíme. Za bující inflace a energetické krize je těžké si představit, že by se voliči rozhodovali jen podle bazénů.