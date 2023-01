Triumf malosti. Menší lidé toho méně sní, čímž prý bojují za zelenější planetu

Názor

V novoročních New York Times vyšel poměrně zábavný text s názvem „There Has Never Been a Better Time to Be Short“ (Nikdy nebylo lepší být malý). Autorka Mara Altmanová v něm s twainovským citem pro každodennost rozebírá, proč je skvělé být malý. Na rozdíl od Twaina to ale, zdá se, myslí vážně.