MALÍK: Čínská rýma, na kterou se umírá

Čínská nákaza přináší řadu protichůdných pohledů. Přijde mi však, že převládá spíše než panika až laxní a kontroverzní přístup s ohledem na potenciální vážnost asijské krize.

Oceňuji snahu pana ministra Adama Vojtěcha situaci řešit až na úroveň osobní komunikace se mnou, ale domnívám se, že některá tvrzení jsou kontroverzní nejen z jeho strany, ale i z hlediska médií, zpravodajů a zejména ze strany hlavní hygieničky.

Byla sice konečně dobře osvětlena problematika roušek a ujištěno, že respirátorů bude dost a osvětlena jakž takž problematika nízkého nebezpečí infekce u nás.

Ale ze strany MZ bylo zabetonováno vysvětlení, proč nejdou omezit lety z Číny: moc letů, moc lidí, nejde to, do not panic - je to jen rýmička. Na to stačí pár cedulí na letiště, troška PR a modlitby, že virus nezmutuje. K nám z Wu-Chanu nelétá přímá linka, není nutné stopnout lety z Číny, řekl před pár dny ministr zdravotnictví. Jenže již v té době byla nákaza v celé Číně! V té době Anglie odděluje cestující z Wu-Chanu a Austrálie (neúčinně, ale přece) monitoruje teplotu pasažérů. Česko čekalo a čeká…

Vyšlo pár článků, že lidi v Číně padající na wu-chanskou rýmičku čelem na chodník, je určitě podvrh. Když náhodou někdo na tuhle čínskou rýmičku umře u nás? To přeci nevadí, to je riziko spojené s byznysem a turistikou - doslova přes mrtvoly. Svět je propojený, to je kladná hodnota, o záporech se nediskutuje.

Dokonce by nám prý v ČR nemělo vadit pár mrtvých navíc, když už stejně umírá kolem 1500 našinců na naše viry. Pár mrtvol na cizokrajný virus lze přeci zanedbat, no ne? „Poučná“ grafika ČT tento manipulativní přemet vyšperkovala dokonale: naše chřipka zabije cca 1500 lidí ročně, čínská rýma v ČR - NULA. No, hurá. To je tedy argument. Avšak i každá pandemie má na začátku nulu.

Opravdu sci-fii? Nakažený Číňan míří do Prahy. Tam se letecky dostane do 24 hodin, jak nás ujistil pan ministr zdravotnictví. A nemá příznaky. Ani tým expertů v letadle na příkaz hygieničky (epidemioligii u nás řeší dietoložka) nezaznamená příznaky - tudíž pána nikdo nezadrží. Teplota se neměří, i kdyby, nemusí mít teplotu v inkubaci ani potom, nákaza se ale realizuje i po dobu inkubace. V ČR to je, narozdíl od jen trošku větší Austrálie, prý argument vypustit screening teploty. Není to ale naopak? A hlavní hygienička praví, že jelikož začalo období chřipek, screening dělat nebudeme, protože by bylo moc falešných hlášení! Není ale principem screeningu zjistit právě nenakažené a infikované? V ČR ne! Tým hlavní hygieničky bude hledat v letadle lidi, kteří se jeví nakažení, i když víme, že to v řadě případů nejde poznat. Je to jako z povídek Šimka a Grossmana – děti na civilní obraně hledali v potoce ponorku z mýdla – taky činnost.

Takže v ČR je lepší nemít žádné hlášení ani screening a čekat, až to někoho sejme a dojde si prskající a kašlající davem front na ošetření gteba i 10 dnů po příletu, pokud vůbec! Nakažená osoba totiž nemusí ale vůbec tušit, že je nakažená, ale nakazit může kohokoli a dlouho. Toto je asi z hlediska dietologické praxe epidemilogicky správně? Jako naprostý laik tvrdím, že ne.

Zpět k našemu hypoteticky nakaženému: muž nakonec nakazí celé letadlo, lidi na nádraží, pokud chce cestovat vlakem, a za 10 dnů nakazí další stovky lidí. V příznivém případě onemocní tak, že ho to sklátí a dostane se na infekční oddělení - zde nakazí další lidi v čekárně. Všichni buď budou mít rýmičku, nebo chřipku jak řemen, nebo někteří umřou - starší (plus 50) - to přeci neva, mají odžito, ztráty povoleny.

Avšak pokud by virus zatím v Číně zmutoval a náš nakažený by nepřivezl jen dvou procentní smrt, zemřou postupně třeba i skoro všichni, kteří měli tu smůlu ho potkat a nakazit se. Pak už bude pozdě vyslýchat muže, kde všude byl a s kým (pokud bude živý). Pa už bude moct panika konečně svobodně a zcela legitimně propuknout.

Nechci říct, že se to stane a proboha ne, ale stát se to může a bohorovnost státu a skoro naprostá rezignace státu na tuto možnost je podle mne způsobena selháním na zásady předběžné opatrnosti.

Přijde mi, že prostě čekáme, že to zase dobře dopadne. Kdo upozorní na opak - je plašič a je manipulativně separován od těch rozumných, co to nahoře vedou a naplno se tomu věnují a co jim všichni ti (málo) rozumní lidé dole věří.

Jinak to má ještě další aspekt. Nic proti Číňanům, jen to, že na základě otřesných hygienických podmínek a pro mne některých odporných masožravých zvyků (pojídání infekčních „bomb“ jako živých myších mláďat, netopýrů, krys, syrových hadů „pro zvýšení potence“, syrových opičích mozků, dokonce v Kambodži za živa!!) přichází celkem pravidelně k rýmičkám typu SARS. Ohrožují tak zbytek světa a těžko si představit lepší prostředí pro vznik pandemie než například čínský masný trh. Docela mně tato věc irituje, když i z těchto důvodů například maso už 30 let nejím.

Vezmu-li to pouze sám za sebe. Proč bych měl strpět ohrožení takovou skupinou lidí jen proto, že někdo má byznys z toho, že lítá nebo že administrativa od WHO počínaje nemá odvahu stopnout cesty bez vyšetření? To mi přijde jako naprosto absurdní drama.

Autor je předsedou Spolku Živá voda a člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj při MŽP ČR.