MALÍK: Obrana vlků se v Česku stává obranou demokracie

Server Novinky.cz, konkrétně rubrika Ekonomika, ve čtvrtek překročil v honbě za senzací a negací hrubě hranici slušnosti i objektivity, té druhé danou dokonce zákonem. Vykázal skoro nulovou snahu zjistit, zda Mezinárodní konference o „vlivu vlka na hospodaření“ nesla skutečné experty, kteří hovoří pravdu, či zda nenesla účelově sesbíranou skupinu nedouků, ignorantů a tmářů a rádoby expertů.

Diskuze pod článkem podle očekávání otevřela doslova smrdutou žumpu nenávisti, nepochopení, arogance, hysterie a strachu. Článek tak manipuluje veřejným míněním - stejně jako konference. Přítomní se podjali špinavého úkolu očernit kriticky ohrožené druhy živočichů a nechat se zneužít médii, pokud to nebylo jejich ještě špinavějším cílem. Tak naprosto mylně informovaná veřejnost zoufale, ale zcela nesmyslně, se strachem například volá: Co budeme dělat, až vlci začnou žrát děti?



Takto se možná křičelo před 300 lety. A ze stejného středověkého temnění se upalovaly čarodějnice. Dnes na hranici stojí (opět) nevinný vlk. Konference ve skutečnosti nepřinesla nic jiného, než strašení neinformované veřejnosti, která se dá vystrašit, protože je neinformovaná. Nevěřím, že by si to aspoň část účastníků neuvědomila, co způsobí lidem, když i takto zneužívá média při bezohledné honbě jen za svými, převážně soukromými zájmy.

A média by se měla stydět, pokud používají pro svůj profit takto špinavé taktiky, které se nedají označit jinak, než lži. A pokud si na tomto přihřívá své politické body i politická garnitura, měla by jí to informovaná veřejnost spočítat. Nebál bych se to dokonce formulovat tak, že tato konference nás vrací do dob totality. Nezadá si nic ohledně metod a nezájmu o vědecké poznatky s praktikami nacistických pohlavárů.

Když o tom uvažuji ještě hlouběji, možná by se některé výstupy či proslovy na konferenci daly pojmout jako šíření poplašné zprávy. Zatím bohužel, kromě rozumu, není jiný nástroj, jak demokracii chránit, než takováto sezení po zásluze potrestat, protože paragraf podněcování k poškozování ochrany veřejného zájmu patrně ještě nebyl vymyšlen. Tato mezinárodní konference splnila ještě jeden cíl, mezinárodní ostudu.

A ukázala na to, jak snadno může být demokracie ohrožena médii, pokud se vědomě zřeknou morální odpovědnosti za obsah, který sdílí či tvoří.

Autor je ekolog, vodař a ochránce přírody, člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj při MŽP ČR.