MALÍK: Vyhlašme karanténu. Co jsme prožili v posledních dnech a co nás čeká

Praha Jak milovníci divokého masa, nepořádku, cestování a alpského lyžování pandemii lidstvu dali a i do ČR přinesli, či náhodný únik viru z laboratoře?

Čína a Wu-Chan už vešly do historie. Raketový vzestup nového zvířecího koronaviru zaskočil Čínu přesto, že tato i další asijské země již podobné excesy způsobily. Jestli je někde potenciál na další pandemie, je to Asie se svou drasticky špatnou hygienou a odpudivými stravovacími návyky. Jedlíci opičích mozků a mláďat myší za živa však odmítají nést odpovědnost za stávající a budoucí mrtvé, dokonce se čínská vláda ani nechce lidstvu omluvit.



Ani svět nereagoval dostatečně rychle, neboť čekal na WHO, která také zaspala.

V rámci možností je třeba české vládní složky pochválit. Počáteční chaos a pomalost byla mj. způsobena i tím, že hlavní (ex)hygienička (bez patřičného vzdělání) nezvládla kauzu, pletla si viry a bakterie, mystifikovala o době přežití virů (namísto dnů hovořila do médií o hodinách) a dělala nesmyslná prohlášení a opatření.

Zastavit letadla z celé Číny a stopnout víza Číňanům se povedlo také pozdě, ale přece. Lety do ČR z Číny byly zastaveny skoro stejně rychle, jako je z nejprve jen komerčních důvodů stoply velké aerolinky.

Číně se však nemohlo podařit ani díky drakonické a historicky největší karanténě 35 milionů obyvatel nastupující pandemii zastavit, protože turistický ruch a cesty lidí mezi státy i kontinenty jsou tak vysoké, že jejich eliminace je obtížná. Další asijské ohnisko nákazy rychle následovalo v Koreji a na Filipínách.

Katovskou oprátku nasadil Evropě přebujelý světový letecký provoz včetně čínského turismu. Tak v krátké chvíli přišla ohniska v Itálii, Francii, Španělsku, Německu a křižovatce světa – USA.

Přesto byl v ČR nástup virózy zprvu velmi nenápadný, pár dnů se dařilo „trasovat“ kontakty nakažených. Jenže bylo jasné, že kontrola nástupu epidemie nebude dostatečná, protože sice byla dobře vyhlášena karanténa lyžníků z Alp, ale bylo jich moc a zdá se, že řada z nich karanténu ignorovala.

Navíc do ČR přes jiné země stále proudilo množství Číňanů, i Italům nebyl vstup zakázán. Kromě infekce z USA do ČR (opět letecky), byl patrně zlomovým infikovaným pražský taxikář (kdo ho infikoval?), který vozil kolem 90 lidí. Praha tak padla jako první. Následovaly postupně další regiony. Dnes, patrně i trestuhodným nedostatkem respirátorů, již víme dokonce i o nemocných doktorech. Postupně stoupají nemocní v dalších regionech Česka, Praha ale vede - má velké letiště, příliš mnoho turistů a prázdniny, kdy do Itálie vyrazily za lyžováním desítky tisíc lidí z ČR.

Mezitím Itálie dosáhla většího počtu nakažených za 24 hodin než Čína a vyhlásila nejdříve karanténu na Benátky a okolí, pak Lombardii a celý sever Itálie až po celý stát pro 60 milionů lidí, takže čínský rekord padl pouze po několika dnech.

Několik dnů předtím se premiér Babiš snažil zastavit cesty Italů do ČR (naši lyžníci museli do karantény, Italové ne) s tím, že to zatím nejde zakázat, a oslovil italského premiéra, aby to udělal. Rakouský premiér se ten samý den nikoho neptal a Italové dostali zákaz cestování do Rakouska.

Vidíme tedy, jak jednotlivé státy nejednotně a nesystémově, bez potřebné spolupráce, se sice snaží konat, ale právě mezery v systémech, jsou otvory pro viry.

Z Itálie mi přišla od Češky, co mám v přátelích na Facebooku, nahrávka. Líčí mi všechny chyby, které se Itálie dopustila. Jak to úřady podcenily a jak Italové ani rad úřadů nijak zvlášť nedbali. Nyní se snaží národní depku napravit zpěvem v oknech, ale tím životy zejména svým seniorům nevrátí.

Na Itálii se podepsaly mezery v systému ochrany, nedostatek ochranných pomůcek (lidé si šijí roušky z hadrů) a typicky jižanská nespolehlivost. Mohou si s Francií a Španělskem podat ruku.

Český zdroj z Itálie apeloval na to, ať neuděláme stejné chyby jako Itálie, že už za 3 týdny na tom můžeme být podobně.

Mezitím z jiných zdrojů v Itálii, dokonce od lékaře, prosakuje, že lombardská nemocnice je na pokraji kolapsu. A ještě více zarážející zprávou je, že ošetřováni jsou jen ti, u kterých je naděje na uzdravení – praxe z válečných bojišť… Takže asi opravdu to není jen normální chřipka nebo rýma, jakkoli se to tak jeví.

Včera jsem cestoval z Prahy do Plzně, již s respirátorem. Zejména na venkově sklízím udivené pohledy. Praha je již dobře vyprázdněná – tak o 70 % méně lidí. Vládní kroky až na zavření škol bez upozornění na nutnost zamezení kontaktu dětí a seniorů, jsou relativně dobře.

Mezitím v noci kolegové objevili zcela zásadní článek, který shrnuje problematiku kolem koronaviru. Je nazván jako apel na českou vládu. Vyzývá k národní karanténě a přináší řadu závažných novinek. Především analyzuje způsob nákazy a statistiku kolem počtu nakažených a smrtnosti.

Zásadním je sdělení, že počty nakažených budou všude patrně daleko vyšší z důvodu špatného screeningu (USA), úniku nakažených bez příznaků ze systému, s nemožností trasovat jimi nakažené. Smrtnost a výpočty kolem ukazují, že jedno úmrtí patrně znamená daleko větší počet nakažených, než jsou oficiální údaje.

A konečně autor článku vyvozuje, že pokud se neudělá rychle zákaz vycházení (národní karanténa = sociální odloučenost) v celém státě, bude počet mrtvých desetkrát větší. Ohledně Francie na základě analýz dochází k závěru, že „Francie sice hlásí 1400 potvrzených případů a 30 úmrtí, ale rozpětí možných počtů případů: je možná 24 000 až 140 000!“. Autor dále uvádí, že „Smrtnost v Číně je teď mezi 3,6 a 6,1 %. Pokud promítnete jejich vývoj do budoucnosti, uvidíte, že konečná hodnota konverguje někde mezi 3,8 a 4 %. To je dvakrát víc než aktuální odhady a třicetkrát horší než standardní chřipka.“

Oproti tomu stojí názor vynikající molekulární bioložky Soni Pekové, která nevylučuje nedbalostní únik viru z laboratoře ve Wuchanu a srovnává koronavir s rýmou, který se ale chová v každé zemi jinak podle okolností, do nichž se dostal, kdy jeho „účinnost“ závisí na složení populace, úrovni zdravotní péče a přijatých preventivních opatřeních.

Jeví se tedy v této chvíli, kdy nevíme přesně další vývoj v ČR, že z principu předběžné opatrnosti bychom měli spíše počítat s národní karanténou, a to čím dříve, tím lépe. Karanténou nic nezkazíme, naopak můžeme jí jen získat.

V tomto duchu jsem se pokusil oslovit pana premiéra, pana ministra zdravotnictví i vedení Pirátů, s prosbou o pomoc řešení infekce napříč politickým spektrem, aby se nezalekli případných kverulantních hlasů označujících z neznalosti potřebný postup jako paniku.

Domnívám se, že Praha by měla přijmout karanténu již nyní, protože u onoho nakaženého pražského taxikáře nemusel být zjištěn dobře počet osob, které vozil, a hlavně – stále nejsou respirátory. Alarmujícím je nově nakažení dvou doktorů na Moravě. Jeden se odjel nakazit na krátkou dovolenou do Řecka. Média uvádí, že kolegové druhého doktora - anesteziologové, nepůjdou do karantény, neb nosí ochranné pomůcky - ČT sdělila, že roušky. Věřme, že si to jen redaktor popletl, a že šlo o respirátory nebo celo masky.

Jako velmi dobrý krok omezení nákazy se dále jeví se jeví zavření obřích supermarketů, kde by se lidé nakazili při nákupech pro zásoby, což byl další faktor italské tragédie.

Nejúčinnější bude ale nějaká forma zákazu vycházení (ve městech přísnější, na venkově třeba měkčí), ale všude - po celé ČR. Domácí karanténa pak může vypadat tak (jako v Číně, Itálii, Španělsku), že na nákup vychází jen jeden člen rodiny, aspoň s rouškou, s gumovými rukavicemi na jedno použití. Ty je pak potřeba svléknout rubem.

Jelikož pořád vidíme, že lidé neumí nosit správně ani roušky ani respirátory a nikdo to pořádně nevysvětlí – zde stát zaspal silně, jen klíčová rada. Respirátor musí dobře sedět, zejména hliníková páska kolem nosu, aby to nikde nepodsávalo. Muži musí být pro použití roušky či respirátoru hladce oholení.

V době, kdy to píšu, že je účelné uzavřít i hranice, se tak již děje. I proto se domnívám se, že zatím postupujeme líp než Itálie, Francie či Španělsko.

Ale nad sto nakažených (k nedělnímu odpoledni je to přes 214 ověřených nakažených) a u ojedinělých případů, kde už nelze plně zajistit trasování kontaktů s infikovaným, to znamená, že se nákaza právě nyní začíná vymykat kontrole.

Možná nemám pravdu, možná ano. Každopádně se musíme chovat tak, jako kdyby měl platit horší scénář. To není panika, ale rozum a předběžná opatrnost. Přeji všem pevné zdraví a držme se navzájem. Společně to zvládneme.

Rád bych apeloval na to, abychom se z této události poučili. Má totiž paralely například v klimatické změně či dalších ekologických globálních problémech.

Kdybychom využili obdobnou energii, se kterou se nyní snažíme řešit koronavirus, jeho příčiny a následky, bylo by na světě hned lépe.