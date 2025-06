Radost někomu posloužit. Díla malíře Jana Knapa jsou roztroušená po celé Evropě i zámoří

Platí to i pro jednoposchoďový domek v jednom ze čtyř koutů náměstí. V něm našel v 90. letech trvalý domov malíř, reemigrant a člověk s pozoruhodným osudem Jan Knap. Průčelní světnici s trámovým stropem a funkčními kachlovými kamny ponechal duchům svých předchůdců, kteří tu podle něho straší, a také uměleckým exponátům. Ve zbylých prostorách bydlí, chladí pivo, pěstuje růže a také tvoří.

Malovat ho učil na akademii v Düsseldorfu věhlasný Gerhard Richter. To bylo v 70. letech, a ačkoli uměleckou skupinu Normal založil Knap v New Yorku spolu s Milanem Kuncem a Peterem Angermannem už na jejich sklonku, nějakou dobu pak ještě zkoušel i jiné cesty.

Sloužil v americké armádě. Myl okna na Manhattanu. Dva roky žil v buddhistickém klášteře. Pak pod dvojím vlivem Miguela de Unamuno a Chaloupky strýčka Toma konvertoval ke katolictví a v Římě nastoupil studia bohosloví. Kněžskou dráhu mu záhy rozmluvil tehdejší spirituál jezuita Tomáš Špidlík, a tak se Knap konečně naplno rozhodl pro malování.

Důvěrně domácké scénky

„Můj obraz je jako pohlazení chudáka,“ zní jeho konfese, jež posloužila za titul životopisné knize, kterou s ním připravil jeho přítel, kulturní organizátor a soused z Mariánskolázeňska Jan Šícha. V Knapově tvorbě se mísí inspirace gotickou deskovou malbou, vertikála Fra Angelica, naivistická hravost i biblická symbolika. Jeden z jeho betlémů (už podruhé jsme takový mohli vidět loni v adventním čase na nádvoří pražského Clam-Gallasova paláce) je právě v jednání pro biskupství v Řezně. Jinak jsou jeho díla – vytvořil jich prý několik set – roztroušená po celé Evropě i v zámoří a v Česku, Německu, USA, Nizozemsku, Itálii nebo například San Marinu také vystavoval a vystavuje.

Schodiště Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.

Nejčastěji na jeho obrazech uvidíme Svatou rodinu – Josefa za tesařským ponkem, Marii u nádobí, Ježíška v hejnu andělíčků, jak piští na píšťalky nebo češou třešně. Důvěrně domácké scénky jsou zasazené do reálií, jaké byly na tuzemském venkově typické pro první polovinu století: pamětník se rozněžní nad babičkovskou bandaskou, odřenou tonetkou nebo neckami, ve kterých Maria splachuje Ježíška smaltovaným plecháčem. Červené růže připomenou keř u vaší vlastní branky a i ty sýkory a čížky znáte z větví za oknem.

„Obraz je možnost podívané. Aby oko spočinulo,“ píše Jan Knap ve své biografii. A potom také: „Můj obraz je potěšení osamoceného člověka. Náplň mého obrazu je služba. Radost někomu posloužit. To pohlazení, to políbení, tam se člověk nemůže mýlit.“ Třeba je jeho tvorba pro dnešní standardy až příliš líbezná. Zve totiž do světa, kde se máme rádi a kde to dobře dopadne.

Bezprostřední realita nás přitom přesvědčuje o opaku. Možná ten kousek idyly má jedno z posledních útočišť ve starém domě na náměstí v Plané. Momentálně tam Jan Knap pracuje na patnácti malbách najednou.

A my mu na Schodišti přejeme vše nejlepší. 8. července oslaví 76. narozeniny.