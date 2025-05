Malostranský zápisník: Kdy blábolí Babiš a kdy blábolí Stanjura

* Každý delší opoziční projev ve Sněmovně označuje vláda za obstrukce a blábolení. ODS ale ve svém newsletteru Novinky ODS inzeruje „vynikající projev Zbyňka Stanjury, který měl i přes svou délku neobyčejný ohlas na sociálních sítích“. Stalo se 16. dubna, trval hodinu a půl a byl pronesen při projednávání novely zákona o azylu a pobytu cizinců. Kdo má lepší program na večer než čtení či poslech Stanjurova projevu, zde je stručný výtah: vicepremiér a 1. místopředseda ODS mluvil postupně o: cenách benzínu, jaderných elektrárnách, plynu, amerických clech, důchodech, Rusku, covidu, válce, Mnichovu 1938, inflaci, deficitu, investicích do obrany, pekle, očkování, Číně, červených čepicích, Ústavním soudu, obstrukcích, jednacím řádu, srážkové dani, komunále, dekarbonizaci a zase o Dukovanech. Jenom ten azyl se mu tam nějak nevešel. Jestli tohle není blábolení, pak už nic – a Babiš s Okamurou jsou dva Ciceroni.

* Po strašlivé ostudě při projednávání výroční zprávy v Senátu odvolala Rada Ústavu pro studium totalitních režimů svou předsedkyni Moniku MacDonagh Pajerovou. Nahradil ji historik Jiří Mihola, který je sice slušný člověk, nicméně instalovat dlouholetého místopředsedu KDU-ČSL a šéfa jejího poslaneckého klubu do čela ústavu, který od svého vzniku trpí politizací dějin a jejich výkladu, to si přímo říká o další problémy.

* Vicepremiér za TOP 09 Vlastimil Válek přijal ukrajinskou první dámu ve folklórní rubášce, vyšyvance. Na sítích za to sklidil zlá slůvka, jako zda bude i delegaci z Nové Guineie přijímat nahý s penisem v tykvičce ze stromu kalaba. Přitom Válek odložením společenského oděvu pouze nechtěl Olenu Zelenskou přivést do rozpaků, když její muž jezdí po světě jen v maskáčích nebo montérkách.

V rámci konference podepsali zástupci zemí dvě memoranda o spolupráci českých a ukrajinských nemocnic. (5. května 2025)

* Malá kaňka do rozjásané volební kampaně: podle Eurostatu mají české domácnosti pátou nejdražší elektřinu v EU (po Německu, Dánsku, Irsku a Belgii) a podle kupní síly úplně nejdražší. Premiér Petr Fiala to v televizi komentoval slovy: „U nás ale ceny klesají - a to nemá každý!“ Maďarsko, Malta či Lucembursko, kde mají proti Česku ceny elektřiny třetinové, ze samé závisti upadly do deprese.

* Tak už ten Klaus Havla dohnal (a předehnal) snad ve všem. Kromě počtu a délky vrcholných funkcí se nakonec stal i disidentem. Nejprve nedostal z Hradu pozvánku na oslavy 80. výročí konce druhé světové války, teď mu zase jihomoravský hejtman Jan Grolich zakázal použít prostory tamního krajského úřadu pro plánovanou besedu s občany. Ještě že má Klaus oba syny v již notně dospělém věku, protože kdoví, jestli by vystudovali.