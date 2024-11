Připluje Babiš na mítink s příznivci na Auroře?

● Předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podepsali 28. října vůli jít do sněmovních voleb opět SPOLU. A ač by státní svátek sváděl k vážnému tónu, pojali to v rozverném duchu. Petr Fiala si připravil výstup o tom, jak budou první na pásce se ziskem přes 30 % (dnes mají podle agentury Median v součtu 18 %, tedy zhruba polovinu toho, co má hnutí ANO). A komickou tečku obstaral předseda dvouprocentních lidovců Marek Výborný výkřikem: „Příští rok jdeme vyhrát volby!“

Malostranský zápisník V Malostranském zápisníku komentátor MF DNES Miroslav Korecký víkendově odlehčeně glosuje některé události na české politické scéně v uplynulém týdnu, které se třeba do seriózního zpravodajství nevešly, ale bylo by možná škoda, aby úplně zapadly.

● Připomínám to tu co dva roky, vždycky při volbě nového vedení Senátu – a neodpustím si to ani tentokrát. Kromě předsedy Miloše Vytrčila (ODS) si senátoři zvolili čtyři místopředsedy: Jiřího Drahoše (za STAN), Jiřího Oberfalzera (ODS), Jitku Seitlovou (KDU-ČSL) a Ladislava Václavce (za ANO). Čtyři místopředsedové – se všemi jejich příplatky, sekretariáty, limuzínami a reprefondy – jsou důkazem hanebné rozežranosti Senátu. V odpočinkové komoře o 81 hlavách, která v lepším případě schůzuje jeden den v měsíci, by na řízení schůzí úplně stačilo, aby měl předseda k ruce jednoho místopředsedu. Dobře, tak pro jistotu dva. Ale proč čtyři? V minulosti jich v několika volebních obdobích bylo dokonce i pět, zato jednu dvouletku (navíc v čase pouze dvouciferných rozpočtových schodků) to Senát zvládl jen se třemi místopředsedy. A světe, div se – všichni to ve zdraví přežili!

● Zlá větička ze sociálních sítí: V noci z minulé soboty na neděli všichni občané ČR získali hodinu navíc. Další skvělý úspěch vlády Petra Fialy!

● Donald Trump přijel v popelářském voze na mítink s voliči, které končící prezident Joe Biden hloupě označil za „plovoucí odpadky“. Andrej Babiš by se mohl marketingově poučit a na mítink s příznivci, protistranou označovanými za „ruské šváby“, připlout na Auroře. Případně

s odvoláním na výrok plukovníka Foltýna o sviních přijet v dobytčáku.

● A ještě jedna marketingová poučka: politici, bez ohledu na to, zda je právě Halloween, nefoťte se s příšerami!

A jde-li o ženy političky, zdaleka nejen Janu Mračkovou Vildumetzovou, pak toto pravidlo platí dvojnásob!