Malostranský zápisník: Jak si nezlomit jazyk o jméno Daniel Sterzik. A celostátní pátrání po Síkelovi

* Jak vůbec může jít do politiky člověk jménem Daniel Sterzik, předseda rudého hnutí Stačilo!, který na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem „Vidlák“? Zatím v médiích, zejména těch audiovizuálních, působí jako postrach, živý jazykolam. I na Konzervativním kempu o minulém víkendu vyslovoval jeho příjmení každý úplně jinak: Sterzik, Šterzik, Steržik, Štercik… Co si tak ve státním zájmu toho Vidláka úředně změnit i v rodném listu? Přimlouvá se za to 9 z 10 novinářů a manifestačně, tedy jak je zvyklá, pro to zvedá ruce i celá komunistická strana.

* Bouřlivák a starosta Prahy-Řeporyjí Pavel Novotný si před pravděpodobným odchodem do kriminálu pozastavil členství v ODS, což je taková měkčí forma vyhazovu. Učinil tak až ve chvíli, kdy mu jeho kamarád a předseda strany Petr Fiala, který mu dříve vyjadřoval plnou podporu, nyní pohrozil, že pokud neodejde sám, strana se s ním rychle vypořádá. Novotný teď může v káznici přemítat o zrazeném přátelství - a Fiala si prostě najde jiného kamaráda.

Petr Fiala a Pavel Novotný. Tomuto přátelství už je zřejmě konec

* V každé partaji je nějaký enfant terrible. U lidovců je to fenomén a magnet na hlasy Jiří Čunek, který třeba o zmodralém pirátovi Janu Lipavském, tedy svém, koaličním ministrovi zahraničí, říká: „Myslíte, že kdyby ten Lipánek uměl deset jazyků, že by to bylo lepší? On přece nejdřív musí vědět, co chce těmi jazyky říct.“ A to je přitom Lipavský nejlepší český šéf diplomacie hned po Bohuslavu Chňoupkovi!

* Neví někdo, jestli ještě žije Jozef Síkela, náš drápek v Bruselu? Protože jestli ne, mělo by se to asi nějak citlivě sdělit paní Síkelové. Jeho předchůdkyně Věra Jourová občas alespoň šokovala nějakou zhůvěřilostí, ale po Síkelovi se úplně slehla země.

Přitom o jiných eurokomisařích je slyšet až až, třeba francouzský místopředseda komise Stéphane Séjourné se v po staletí navyklém a nehorázném koloniálním duchu snaží vnucovat Česku, zda, kdy a od koho si smí nechat postavit nové jaderné bloky v Dukovanech. Ale možná Síkela, náš komisař pro mezinárodní partnerství, podobně asertivně hájí české zájmy v Botswaně nebo Bhútánu.