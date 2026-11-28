* V našem politickém úhoru už potěší každá drobnost. A tady je: (někteří) čeští poslanci jsou snad přece jen o maliličko méně hrozní než (někteří) poslanci slovenští. Čeští poslanci a europoslanci jenom, jak je v kraji po staletí zvykem, chodí žalovat do Vídně, Moskvy, Berlína či aktuálně do Bruselu, anebo podávají trestní oznámení, že jejich konkurenti vyvěsili plakáty, které se jim nelíbí. Ale kam se hrabou na dva poslanecké génie z Progresivního Slovenska Lucii Plavákovou a Michala Saboa, kteří podali trestní oznámení na Líviu Pavlíkovou z hnutí Republika za to, že jí ovládaná postava v počítačové hře střílela na virtuální duhovou vlajku. Danuše Nerudová, Markéta Gregorová či Jiří Pospíšil se prostě mají od svých slovenských vzorů ještě hodně co učit!
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Trest za střelbu v GTA 6 na duhovou vlajku? Slováci už nerozlišují mezi hrou a realitou
* Marketingizaci politiky se nejde ubránit, ale brzy ji úplně zahubí, zadusí. Ministryně financí Alena Schillerová představovala na brífinku projekt Lepší penzijko a v ruce držela meloun, jakože si každý penzijní střádal nově polepší o milion. Připočtěte si k tomu všechny ty pirátské QR kódy či chození pozadu, lidovecké kšiltovky a kmitání nohama, topácké obří účtenky, Babišův rohlík nebo Kupkovo dětské počitadlo v televizních debatách, atd. atd. Zbývá ještě nějaký obsah, anebo už ty melouny, kšiltovky a počitadla politiku zevnitř vyžraly jako rakovina?
* Jestli jednou premiér Andrej Babiš skončí v politice jako těžký schizofrenik, mají ho na svědomí jeho političtí oponenti. Už zase v televizní Partii na TV Prima poslanec ODS Martin Baxa v jedné větě Babiše zkritizoval za to, jak brutálně válcuje své koaliční partnery, aby se mu pak o pár vět později vysmál, jak strašně slabý je premiér. Tohle fakt nemůže dlouhodobě vydržet ničí nervová soustava.
* Jeden by řekl, že minimálně od chvíle, kdy před čtvrtstoletím český turista na pláži v Chorvatsku cvakl Petru Buzkovou nahoře bez a prodal to bulváru, už každý politik pochopil, že ho vyjma pustého ostrova nikde na světě nekryje anonymita. Natož v pražském striptýzovém klubu s go-go tanečnicí (Denis Doksanský), rovněž s odhalenou tanečnicí v jiném pražském klubu (Ivan Bartoš) nebo v hotýlku pod Sněžkou s poslaneckým románkem (Eva Decroix a Jiří Havránek). Politika je tvrdé řemeslo – a kdo není manažersky schopen ukrýt své nevěry či neřesti, nemá v ní vůbec co pohledávat.
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Všechny degenské kauzy, kde někdy vyletěl i ptáček. Naštěstí jen ve striptýzovém baru
* Nechápejte to špatně, nedělám si patent na rozum a nikomu svou univerzální pomůcku pro kritické sledování televizních debat nenutím, jen nezištně nabízím. Tedy: kdokoli v politické diskusi řekne, že někdo šíří nějaké narativy, je to obvykle pitomec (a takových je stále víc). Ovšem, i ten, kdo výraz „narativ“ nikdy nepoužije či ho ani nezná, může být pitomcem. Ale u těch prvních je to téměř jisté.