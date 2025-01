„Džítudží.“ Až si politici vzpomenou, jak jim zobák narostl

Zákon ani neschválil, ani nezamítl, ba nepřijal ani jeden pozměňovací návrh, aby mohl být zákon rovnou poslán k podpisu prezidentovi. Proti vypuštění bolševického paragrafu o cizí moci hlasovaly všechny senátní etalony demokracie – Miloš Vystrčil, Miroslava Němcová, Pavel Fischer, Tomáš Czernin, Václav Láska a další. Horní komora se tak znovu zpronevěřila své základní roli, tedy být pojistkou demokracie a sítem zákonů, ohrožujících svobodu člověka. Ostatně soudím, že jako drahá a úplně zbytečná instituce Senát musí být zničen!

● ODS si připomněla 5 let od smrti Jaroslava Kubery a na vzpomínkovém setkání ho označila za „osobnost, která je dodnes občanským demokratům významnou inspirací“. Fakt? A vzpomíná si ještě dnešní vedení strany na to, jak kriticky se Kubera vyjadřoval o EU, zelené politice, genderu nebo feministkách? Nebyl by dnes spíš stranickým disidentem? Stoprocentně totiž platí to, co za celou ODS doznal Petr Fiala: „Chybí nám jeho svěží pohled i upřímnost.“

● TOP 09 slavně ve Sněmovně prosadila zákaz uvazování psů u boudy, když už předtím protlačila parlamentem zákaz klecových chovů slepic, drezury v cirkusech nebo kožešinových farem. Kdyby strana Markéty Pekarové-Adamové dělala pro lidi aspoň polovinu toho, co dělá pro zvířátka, asi by dnes byla jinde než na 3 procentech preferencí.

● Po všemožných narativech, paradigmatech, signálech a zkratkách jako PPP, HDP, EET či ESG je tu nový politický hit. Zde je ta zrůdnost: G2G. Nebo chcete-li: G to G. Prostě foneticky „džítudží“. Znamená to „government to government“, vláda s vládou, prostě mezivládní úroveň komunikace, setkání, kontraktu atd.

Zpotvořeninu používají hlavně politici, kteří neumějí anglicky, ale to málo, co stihli pochytit, si chtějí řádně užít: za poslední týden se zkratkou blýskly třeba ministryně Jana Černochová nebo exministryně Helena Langšádlová. Pomiňme, že „džítudží“, tedy zkratka G2G, se používá také pro „got to go“, tedy „musím už jít“, jazykovou aplikaci „Go To Germany“, že je to značka elektrokol, název výrobce dámské obuvi nebo jméno zoologické zahrady v Malajsii.

Ale hlavně: nejenom stará teta v Bruntále, ale ani mladý skladník ve šroubárně vůbec netuší, o čem politik mluví. A takový džítudží-potentát si přímo říká o to, aby přišel o svou polstrovanou židli a po našem, jak mu zobák narostl, si jel do Bruntálu znovu vyšlapat ztracenou důvěru.