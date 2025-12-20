Malostranský zápisník: Jak poslanecká pětka vzkřísila třicet let mrtvého sultána

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   13:40
Všichni ostatní už to vědí, že Jan Lipavský už není ministr – ale kdo to řekne jemu? Kde se ve Sněmovně vzala esa českého spiritismu? Proč mají na vnitru odvážnější údržbáře než ve Sněmovně? A kam utéci před politiky s koledami?
Fotogalerie4

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

* Poté, co Tomio Okamura sklidil slušnou bídu za to, že z nové vítězné sestavy jako první sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny, se čekalo, kdo bude další. A jako první z nové vlády je to Lubomír Metnar. Což překvapilo, protože ministr vnitra, obrany a nyní zase vnitra byl svým politickým stylem vždy tak trochu přizdihráč, který nikdy nic výrazného neřekl a neudělal. Možná za to pochlapení může genius loci letenské kachlíkárny – tak uvidíme, koho Metnar na fasádě vnitra umístí do pytle na mrtvoly. V každém případě se ukázalo, že na vnitru mají odvážnější údržbáře než ve Sněmovně, protože tady mu při spouštění vlajky pan ministr ani nemusel držet žebřík.

Profil bývalého ministra Lipavského.

* Ještě týden po jmenování nové vlády řadový poslanec ODS Jan Lipavský používá na sítích profil s hlavičkou „Jan Lipavský – ministr zahraničí ČR“. Nepochybně se jím pořád cítí být, ale o to je potřebnější, aby mu někdo empatický citlivě sdělil, že v Černínském paláci už týden řádí Petr Macinka. A že tedy pirátský ajťák se zmodralou krví už nemůže za názory vyhazovat nepohodlné politology z Ústavu mezinárodních vztahů ani nejzkušenějším a nejoriginálnějším členům diplomatického sboru nařizovat „mediální klid“, aby se snad probůh nedopustili názoru či dokonce mediálně nezastínili pana ministra. Hodně, hodně věcí je teď jinak. I to SPOLU, jímž se Lipavský stále pyšní, už je dávno za stádiem klinické smrti.

Sultán Hamengkubuwono IX.

* Jen za tento volební rok utratila Sněmovna za zahraniční cesty poslanců více než 10 milionů. Jak zjistil server Kverulant, nejdražší (858 000 Kč) byla týdenní cesta do Ohia na zasedání Parlamentního shromáždění NATO, kde Česko jistě nezbytně musela reprezentovat hned pětice výletníků Pavel Žáček (ODS), Helena Langšádlová (TOP 09), Jarmila Levko (STAN), Michal Ratiborský a Robert Králíček (oba ANO). Nejbizarnější, ale také pořádně mastná (815 000 Kč) byla ale dvoutýdenní cesta do Indonésie v čele s Janem Skopečkem (ODS), za účasti Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) – a opět Heleny Langšádlové, Jarmily Levko a Michala Ratiborského. Ve zprávě z cesty totiž dovolenkáři uvedli, že tam byli jednat se sultánem Hamengkubuwonem IX., který je ovšem už od roku 1988 pohřben v královském mauzoleu panovníků v Imogiri. Za námahu z dvoutýdenní spiritistické seance by si tato pětice zasloužila zvláštní odměnu!

Alena Schillerová ve videu.

* I když jsou volby dávno za námi a do těch dalších si nikdo nic nebude pamatovat, politikům se na sítích tak zalíbilo, že už je z nich nejde dostat. A teď zrovna začíná to pravé vánoční peklo. Jeden peče štrůdl či rohlíčky, jiný strojí stromek, další pije svařák a všichni pak zapalují adventní věnce. Prchejte do krytů, sklepů nebo aspoň obýváků, nepouštějte internet a jen mlčky róóóz-jííí-méééj-tééé!

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
