Malostranský zápisník: Jak se Okamura skamarádil s krtkem z TOP 09

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   15:00
Královna Pekarová Adamová je mrtvá, ať žije král Okamura! O co ochudí televizi Hynek Čermák a Tomáš Etzler? Německé platy nám zařídí jedině spasitel Fiala. A o nefalšovaném orgasmu jednoho českého europoslance.

* Trochu záhadou je i pět měsíců po nástupu Tomia Okamury do čela Poslanecké sněmovny a po vlně personálních čistek v celém státním aparátu pevná pozice sněmovního kancléře Martina Plíška. Ten byl poslancem TOP 09, náměstkem ministra zdravotnictví za tuto stranu Leoše Hegera a kdysi tajemníkem stínové vlády někdejší Čtyřkoalice. Na začátku minulého volebního období si ho do funkce kancléře jako svého člověka prosadila Markéta Pekarová Adamová. Pokračovala tak v tradici, kdy si také Jan Hamáček protlačil do kancléřské funkce svého tajemníka Jana Morávka (a Hamáčkův nástupce v čele Sněmovny Radek Vondráček pak muže, označovaného jako „oranžový sir Humphrey“, ve funkci ponechal, protože ANO bylo s ČSSD v koalici). Před Morávkem byl dlouhých 24 let kancléřem Petr Kynštetr, který sice vždy do krve bránil poslance před zbytkem světa, ale jeho „nevýhodou“ bylo, že nebyl spojován s žádnou stranou, takže také žádné partaji nepřinášel benefit třeba v podobě informací o všem, co se ve Sněmovně šustne. O to překvapivější je, že zrovna Plíšek zjevně našel společnou, až ekumenickou řeč s Okamurou a ten v něm nevidí „krtka“ TOP 09.

Prezident Petr Pavel dorazil do Sněmovny. Přivítali ho předseda sněmovny Tomio Okamura a kancléř Martin Plíšek

* Prezident Donald Trump už skoro obden avizuje odchod USA z NATO – a my si tady masochisticky trháme žíly v obavě, jestli proboha v roce 2035 budeme schopni splnit Trumpovu podmínku a dávat na obranu 5 procent HDP.

* Do užšího výběru nových členů Rady ČT se ve Sněmovně skandálně nedostali herec Hynek Čermák ani novinář Tomáš Etzler. Oba by přitom byli pro veřejnoprávní televizi velkým obohacením. Čermák třeba proslul tím, že mlátí na ulici novináře, Etzler zase nonkonformně častuje političky výrazy „estébácká matrace“, „tupá kráva“, „kolaborantská špína“, „duševní mrzák“, „odporná, lživá zrůda“ nebo píše o jejich „prasečích kun.ách“. Škoda, s ČT třeba mohla být mnohem větší legrace.

* I ti, kdo nefandili minulé vládě, mají jeden důvod, proč litovat toho, že Petr Fiala v jejím čele nepokračuje: nemá totiž šanci ukázat, jak by splnil ten slib německých platů do čtyř let. I teď Fiala zopakoval, že německé platy nebudou jen proto, že ho lidi nezvolili. A opravdu to řekl 28. března, ne 1. dubna.

* Leckdo má teď z cen pohonných hmot hlavu v pejru, zato europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer zažívá nefalšovaný benzinový orgasmus. Politik se čtvrtmilionovým měsíčním platem se ještě před pár týdny rozčiloval, jak je benzin „absurdně levný“, a horoval pro to, aby výrazně zdražil, spousta lidí si tak nemohla auto dovolit – a ulevilo se tím dopravě. Tak se konečně dočkal!

Vznášedla proti Tchaj-wanu? Čína buduje flotilu mamutích strojů

Ruské námořnictvo disponuje také obojživelnými vznášedly Zubr ze sovětských...

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

Srbové našli výbušniny u plynovodu do Maďarska. Orbán svolal bezpečnostní radu

Maďarský premiér Orbán na summitu EU. (19. března 2026)

Velikonoční příběh psích žen a Samaritánky. Ta se do Bible dostala tak, že se pohádala u studny

Premium
Ježíš Kristus

Trump opět hrozí v Íránu peklem. Otevřete ten průliv, vy bastardi, láteřil

Donald Trump (20. března 2026)

Německá armáda si začíná hlídat muže. Delší pobyt v cizině bude jen na povolení

Důstojníci bundeswehru přicházejí na německé ministerstvo obrany na schůzku s...

Přemění Slováci USA na SŠA, nebo dokonce na Spojené štáty Imrichové?

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se v Praze setkala se svým...

USA zachránily i druhého letce v Íránu. Obětovaly kvůli tomu další svoje letouny

F-15E Strike Eagle

Stavení v Malé Skále je technický unikát. Na pozemku bylo komplikované podloží

Víkendový dům v Hrubé Skále.

Troufalá evakuace letce z Íránu málem selhala a ohrozila desítky životů

Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly...

Analýza

Putin tlačí na ruské podnikatele. Mají „dobrovolně“ přispět na válku na Ukrajině

Vladimir Putin na sjezdu Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů (RSPP) (26....

