Malostranský zápisník: Jak se Okamura skamarádil s krtkem z TOP 09

* Trochu záhadou je i pět měsíců po nástupu Tomia Okamury do čela Poslanecké sněmovny a po vlně personálních čistek v celém státním aparátu pevná pozice sněmovního kancléře Martina Plíška. Ten byl poslancem TOP 09, náměstkem ministra zdravotnictví za tuto stranu Leoše Hegera a kdysi tajemníkem stínové vlády někdejší Čtyřkoalice. Na začátku minulého volebního období si ho do funkce kancléře jako svého člověka prosadila Markéta Pekarová Adamová. Pokračovala tak v tradici, kdy si také Jan Hamáček protlačil do kancléřské funkce svého tajemníka Jana Morávka (a Hamáčkův nástupce v čele Sněmovny Radek Vondráček pak muže, označovaného jako „oranžový sir Humphrey“, ve funkci ponechal, protože ANO bylo s ČSSD v koalici). Před Morávkem byl dlouhých 24 let kancléřem Petr Kynštetr, který sice vždy do krve bránil poslance před zbytkem světa, ale jeho „nevýhodou“ bylo, že nebyl spojován s žádnou stranou, takže také žádné partaji nepřinášel benefit třeba v podobě informací o všem, co se ve Sněmovně šustne. O to překvapivější je, že zrovna Plíšek zjevně našel společnou, až ekumenickou řeč s Okamurou a ten v něm nevidí „krtka“ TOP 09.
* Prezident Donald Trump už skoro obden avizuje odchod USA z NATO – a my si tady masochisticky trháme žíly v obavě, jestli proboha v roce 2035 budeme schopni splnit Trumpovu podmínku a dávat na obranu 5 procent HDP.
* Do užšího výběru nových členů Rady ČT se ve Sněmovně skandálně nedostali herec Hynek Čermák ani novinář Tomáš Etzler. Oba by přitom byli pro veřejnoprávní televizi velkým obohacením. Čermák třeba proslul tím, že mlátí na ulici novináře, Etzler zase nonkonformně častuje političky výrazy „estébácká matrace“, „tupá kráva“, „kolaborantská špína“, „duševní mrzák“, „odporná, lživá zrůda“ nebo píše o jejich „prasečích kun.ách“. Škoda, s ČT třeba mohla být mnohem větší legrace.
* I ti, kdo nefandili minulé vládě, mají jeden důvod, proč litovat toho, že Petr Fiala v jejím čele nepokračuje: nemá totiž šanci ukázat, jak by splnil ten slib německých platů do čtyř let. I teď Fiala zopakoval, že německé platy nebudou jen proto, že ho lidi nezvolili. A opravdu to řekl 28. března, ne 1. dubna.
* Leckdo má teď z cen pohonných hmot hlavu v pejru, zato europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer zažívá nefalšovaný benzinový orgasmus. Politik se čtvrtmilionovým měsíčním platem se ještě před pár týdny rozčiloval, jak je benzin „absurdně levný“, a horoval pro to, aby výrazně zdražil, spousta lidí si tak nemohla auto dovolit – a ulevilo se tím dopravě. Tak se konečně dočkal!