Jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat ministry do Sněmovny

● Rozmohl se nám tady takový nešvar – ministři neradi chodí do Sněmovny. I při třetím, finálovém čtení státního rozpočtu, tedy nejdůležitějšího zákona roku, seděl v sále po většinu času jediný ministr, navíc často zrovna ten, který o rozpočtu neví zhola nic. Přitom ministrů máme za vlády Petra Fialy tolik, že se při plné účasti ani nevejdou do vládní lavice.

Malostranský zápisník V Malostranském zápisníku komentátor MF DNES Miroslav Korecký víkendově odlehčeně glosuje některé události na české politické scéně v uplynulém týdnu, které se třeba do seriózního zpravodajství nevešly, ale bylo by možná škoda, aby úplně zapadly.

A protože jednací řád Sněmovny stanoví, že vždy musí být v sále alespoň jeden člen vlády, vypadá to v praxi tak, že když se onen „strážce majáku“ tu a tam potřebuje vyčurat, musí předsedající přerušit toho, kdo zrovna u pultíku řeční, přeruší i schůzi – a pak celý sál trochu nedůstojně vyhlíží ministrův návrat z WC (což zejména u starších potentátů může chvíli trvat). Lidsky to lze snad i chápat, nikdo asi nadšeně neposlouchá hodiny a hodiny sněmovního žvanění. Na druhé straně je třeba ministrům připomenout: i za to poslouchání sněmovního žvanění jste státem velmi slušně placeni!

● Spolu s německými platy slíbil premiér Petr Fiala i to, že dostane české vysoké školy do první stovky nejlepších univerzit světa. Aktuálně je nejvýše Univerzita Karlova, zatím na 246. místě, ale už brzy asi opravdu projede první stovkou jako nůž máslem. Do vedení univerzity totiž po návratu z Bruselu míří Věra Jourová. A když naše evropská „paní Demokracie“ dokázala ubránit starý kontinent před orbánovským a ficovským fašismem, to by bylo, aby to nedokázala nandat Oxfordu nebo Harvardu!

● KSČM zveřejnila 11 svých programových cílů, mezi nimi i vystoupení Česka z NATO. Vzbudilo to veliký rozruch, třeba lidovecký hysterik Tomáš Zdechovský se hned vyznával z toho, jak se mu chce zvracet, a mladá a pohledná europoslankyně STAN Danuše Nerudová vulgárně poslala „vlastizrádce“ tam, kde končí její mladá a pohledná záda. Je to celé nesmysl. Stejně jako je pro SPD politicky zcela legitimním cílem vystoupení z EU, je pro stranu typu KSČM zcela legitimním cílem vystoupení z NATO. Nehledě na to, že některými minulými přehmaty Aliance komunistům v jejich argumentech slušně nabíjí.

Otevřeně pojmenovaný cíl vystoupení z NATO je nicméně silným politickým vzkazem pro všechny ty, kdo začali novou formaci Stačilo! brát jako jakousi soft či polepšenou verzi komunistů. Ani z nově vyhlášených programových cílů není úplně jasné, zda jde jen o cíle KSČM, anebo celého Stačilo! V grafické podobě nesou jak logo KSČM, tak slogan „Fialo, stačilo!“ Zpoza obou nicméně vykukuje proslule huňaté Brežněvovo obočí.

● Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová obrátila naruby svět politického marketingu. Svým převlekem za hranolku asi opravdu oslovila i ty, kteří o to ani trochu nestáli. Odvrácenou stranou jejího videa ale je, že „paní Hranolka“ už jí asi zůstane navždy, stejně jako „paní s pávem“.