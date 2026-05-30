Čas paběrkování: ve hře jsou ještě funkce stínových uklízeček a vrátných

* Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně jsme díkybohu ve zdraví přežili. Kdo si představuje smíření tak, že probíhá za policejními kordony, se zátarasy, protestním skandováním, vpouštěním jen prověřených, odsudkem nejdůležitější politické instituce v zemi a s hákovými kříži na pomnících, tomu vlhké sny neberme. Ale jak praví klasik: „Sbohem, a kdybychom se nikdy nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost!“
* Dobří holubi se vracejí, což je skvělá zpráva pro personálně vyčerpané domácí partaje. Už v dubnu se bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný nedlouho po příchodu z kriminálu zapojil do práce v rodné ODS. Teď opustil brány káznice Dominik Feri a snad ani jemu TOP 09 neukáže macešskou tvář. Další strany jsou v očekávání. Třeba hnutí ANO si na návrat Jiřího Švachuly ještě pár let počká, sociální demokracii svitla naděje eskortováním z Paraguaye do vlasti exposlance Petra Wolfa, ostatně nějaký čas jsou už na svobodě nejznámější vinař ČSSD David Rath, kmotr ODS Alexandr Novák či fanoušek SPD Jaromír Balda. Kdyby všichni ze střídačky naskočili na led, česká politika by konečně dostala nový, živý švuňk.
* Poté, co padl brněnský capo di tutti capi Pavel Blažek, je ODS v druhém největším městě úplně vykolejená. Na oblastním sněmu si všech 122 ze 122 delegátů v panice odhlasovalo za lídryni městské kandidátky Kamilu Zlatuškovou, od jejíchž politických názorů je nalevo už jenom zeď. Připomíná to jednomyslnou volbu Václava Havla prezidentem ve Federálním shromáždění plném komunistů.
* V pátek se už potřetí otevřela veřejnosti sněmovní kaple. Byla zřízena roku 2016 a je to krásný prostor s kruhovým stolem, okny s ornamentálním vzorem, trojúhelníkem z bílého plátkového zlata a korpusem ukřižovaného Krista od barokního sochaře Ignáce Františka Platzera. Jen člověka napadá, proč 200 poslanců, z nichž praktikujících věřících bude maximálně čtvrtina, musí mít vlastní a nákladně zhotovenou kapli, nota bene na Malé Straně, kde o kostel zakopnete na každém rohu? Zkuste si o něco podobného říci ve vaší fabrice, škole nebo na úřadě…
* Poslankyně ODS Eva Decroix se prohlásila za stínovou zmocněnkyni pro lidská práva. Je to komické: máme tady už několik konkurenčních stínových vlád, plných stínových premiérů a stínových ministrů, jak se každá partaj mimo vládu marně snaží být lídrem celé opozice. A teď už se zjevně rozebírají i funkce o patro níže. Po stínových náměstcích, stínových poradcích, stínových velvyslancích a stínových ředitelích ČEZ, VZP nebo státního Budvaru bude asi nejzajímavější bitva o stínové vrátné, stínové uklízečky či stínové řidiče stínových limuzín. Česko je země neomezených možností – nebo minimálně stínů neomezených možností.