Válka o Okamuru u Moravce: kdo dnes reálně vládne Kavčím horám?

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   16:00
Pustí už Okamuru na Kavky, nebo se nejdřív bude muset stát prezidentem? Co tolik vadí Bendovi na pánovi na B? Proplakali jsme se už definitivně k vystřídání garnitur? A škola zdrobnělin s poslanečkem Ševčíčkem.

* Už přes týden je šéf SPD Tomio Okamura předsedou Sněmovny, což nově nasvítilo dávné odhodlání Václava Moravce, že ho až do své smrti nepozve do nedělních Otázek. Už v Okamurově roli předsedy parlamentní strany byl jeho nejméně osmiletý bojkot hodně přes čáru, ale nikdy nepozvat do vlajkové politické diskuse veřejnoprávní televize třetího nejvyššího ústavního činitele? Nad tím už by měl její generální ředitel možná… alespoň trošičku… povytáhnout obočí. Ale třeba na tomto případu konečně uvidíme, kdo Kavčím horám opravdu reálně vládne.

Benda a Babiš se tahají o mikrofon

* Poslanci už sedí v sále podle klubů, ne podle abecedy. „Těšíme se na nový zasedací pořádek. Sedět za některými není žádná radost,“ urychloval změnu Marek Benda, aniž upřesnil, zda jde o problém jen politický, nebo třeba i nějaký hygienický. A teď si tipněte: kdo asi v abecedním pořádku seděl kousek před Bendou?

* Pokud se ještě Petr Fiala a Zbyněk Stanjura nepřilepí kanagomem k židlím ve svých kancelářích, pak snad po odeslání státního rozpočtu nové Sněmovně konečně spěje k závěru jednoznačně nejtrapnější předávání moci v éře samostatné ČR. Z dosavadních 16 vlád se moc předávala fakticky devětkrát (ve zbylých případech pokračovala stejná strana či dokonce stejný premiér) a moc si mezi sebou předávaly tak vyostřené dvojice jako Klaus-Tošovský, Paroubek-Topolánek, Sobotka-Babiš či Babiš-Fiala, ale takhle nedůstojnou a uplakanou výměnu garnitur jsme tu ještě neměli. Poučení? Volme si lidi, kteří kromě solidního vládnutí nakonec ustojí i svou osobní prohru.

* „Měl byste sejít mezi nás plebs do metra,“ vyzval herce Michala Suchánka, nespokojeného s trvale ucpanou Prahou, dopravní náměstek primátora, pirát Zdeněk Hřib. Ten se prsí, jak sám jezdí do práce podzemkou. Ale sám magistrát uvádí, že Hřib (jehož revírem je Praha) za prvních sedm měsíců ve funkci najezdil služební limuzínou s řidičem 15 252 kilometrů, tedy průměrně 71,9 denně včetně sobot a nedělí. Je velký div, že Hřib vedle sezení v limuzíně a v metru stíhá vůbec spát.

* Markéta Pekarová Adamová se rozloučila s politikou křtem své knihy a slovy o vznikající vládě páté kolony Ruska. Ovšem kromě toho, že už byli zvoleni její nástupci v čele TOP 09 i Sněmovny, se bude ještě hledat její nástupce na poslední příčce žebříčku popularity, kterou léta bezkonkurenčně držela. A výběr to nebude snadný, laťka je po její éře opravdu hodně vysoko (respektive nízko).

* Poslanec za SPD Miroslav Ševčík je svérázný ekonom, jenž miluje zdrobněliny. To se všeobecně ví – tam, kde jiní mluví o miliardách, on říká „miliardičky“. Jeho za uši tahající „tanky leopardíky“, které zmiňuje v každé třetí větě, už jsou také proslulé, jenže v posledních dnech přešel už k „leopardíčkům“, což je varující. A je třeba na něho v duchu humanistických tradic apelovat, aby další zdrobňování zdrobnělých zdrobnělin už nepokračovalo!

