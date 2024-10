A hrdým nositelem titulu Japonská kalkulačka se stává…

* Japonská kalkulačka už se u nás kvůli počtu zastávaných funkcí říkalo kdekomu. Aktuálně si o tento titul říkají zejména dva borci, jeden z tábora vládního, druhý z opozičního, což dokazuje, že papalášská nenažranost nezná hranic. Jan Skopeček (ODS): poslanec, místopředseda Sněmovny, místopředseda sněmovního organizačního výboru, náměstek středočeské hejtmanky, člen výkonné rady ODS, předseda středočeské ODS, radní Hořovic, člen správní rady VZP a předseda dozorčí rady benešovské nemocnice. A Richard Brabec (ANO): poslanec, předseda sněmovního zahraničního výboru, místopředseda výboru pro životní prostředí, ústecký hejtman, místopředseda ANO a stínový ministr životního prostředí.

Malostranský zápisník V Malostranském zápisníku komentátor MF DNES Miroslav Korecký víkendově odlehčeně glosuje některé události na české politické scéně v uplynulém týdnu, které se třeba do seriózního zpravodajství nevešly, ale bylo by možná škoda, aby úplně zapadly.

Nadměrná kumulace funkcí je ale po zásluze kritizována. „Rada kraje pojede na poloviční plyn, to vnímám jako velký problém,“ tepal třeba mnohoobročníka Josefa Bělicu (ANO), který je kromě moravskoslezského hejtmana i primátorem Havířova a poslancem, jeho předchůdce Ivo Vondrák (STAN), jenž byl vedle funkce hejtmana současně také poslancem, předsedou sněmovního školského výboru, místopředsedou ANO, stínovým ministrem školství a profesorem na Technické univerzitě Ostrava.

* Vládní koordinátor strategické komunikace, plukovník Otakar Foltýn, a nepostradatelný babyministr zahraničí Jan Lipavský dali hlavy dohromady – a výsledkem je roztomilá, byť malinko infantilní kampaň na propagaci české vlajky.

Kromě bojovky s hledáním krabiček s českou vlajkou „od Bratislavy po Hanoj“ je cílem kampaně vyfotit českou vlajku na co nejvíce místech ve světě, což připomíná někdejší Okamurovu cestovku s plyšáky. Jeden by nevěřil, na co všechno má dnes erár dost času a peněz.

* Chcete-li spáchat politickou eutanázii, pozvěte si na asistenci premiéra Petra Fialu. Na sjezdu KDU-ČSL v Olomouci před volbou funkcionářů nejprve vychválil dosavadního předsedu Mariana Jurečku, že je nejlepší ministr práce v galaxii Mléčné dráhy – a ten se hned nato stal řadovým členem strany. Ministra životního prostředí a brněnského šíbra Petra Hladíka zase premiér ocenil jako „zelené svědomí vlády“, načež mu delegáti sjezdu v opakovaných volbách vzkázali, že by ho do žádné funkce nezvolili, i kdyby byl poslední humanoid na planetě.

* Parlament je džungle, to je známá věc, ale i o dvě patra níže se dějí věci. Při zasedání zastupitelstva v Ostrově na Karlovarsku třeba ukazoval místostarosta Jiří Netrh (Ostrov můj domov) na zastupitelku a poslankyni SPD Karlu Maříkovou z prstů složený kosočtverec.

V Přerově se zase dostaly při jednání zastupitelstva na dámských záchodech do konfliktu dvě zastupitelky, obě profesorky ze dvou tamních gymnázií Helena Netopilová (Společně pro Přerov – výtvarka a ruština) a Pavla Kadaníková (SPD – zástupkyně ředitelky): dámy si vjely do drdolů poté, co se pozurážely, která z nich je větší fašistka. Tak jen houšť a politici z komunálu hurá do vysoké politiky, ať je veselo!