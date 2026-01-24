Prezident před armádním tuzexem: Alky, alky, nechcete někdo alky? Po pěti!

* Vymknuta z kloubů česká politika šílí. Prezident odmítá jmenovat ministra, navrženého premiérem, ač mu to ústava ukládá. Sněmovna přijímá usnesení úkolující prezidenta, ač ten se jí v ničem ústavně nezodpovídá. Senát přijímá usnesení, aby vláda, která se Senátu rovněž v ničem nezodpovídá, rezignovala na důležitý bod svého programu, s nímž vyhrála volby. A spojená opozice se snaží vést alternativní zahraniční politiku země v rozporu s tou oficiální. Tak co tam máte dál, vy hvězdy Banánistánu?
* Tahanice o „alky“, tedy čtyři lehké bitevníky L-159, je úplně neuvěřitelná. Prezident, jenž je ze svých činů ústavně neodpovědný, po světě nabízí součásti výzbroje armády, jejímž je sice formálně vrchním velitelem, ale fakticky je to role ceremoniální a umožňuje mu jen povyšovat generály a propůjčovat bojové zástavy útvarům. Ministr obrany trvá na tom, že Česko stroje potřebuje (a klobouk dolů, podpoří to i exministryně Černochová), ale prezident si vede svou. A k němu se přidávají fenomenální vojenští analytici, nejhlasitěji snad pirát Ivan Bartoš, který si pro sebe před čtyřmi lety díkybohu nevyhádal resort obrany, a tak zničil jen stavební řízení. Anebo šéf TOP 09 Matěj Ondřej Václav Havel, který říká – proč nerozdat L-159, když F-35 už jsou na cestě? Ano, 24 strojů má dorazit v roce 2035, takže už brzy na ně začnou vyrábět první šroubky.
* Andrej Babiš si koupil glóbus, aby zjistil, kde je Grónsko. Až si opatří i kalkulačku, kompas, ústavu, trojúhelník s ryskou, Mendělejevovu tabulku prvků, Dějiny světa v kostce a slovensko-český slovník, pak bychom snad i jeho třetí vládu mohli ve zdraví přežít. Tedy samozřejmě – pokud se nevrátí covid!
* „Lidovci vytáhli do boje za rodiny,“ ohlásila tento týden KDU-ČSL: „Přicházíme s jasnými a promyšlenými návrhy, jak zlepšit život rodinám napříč Českou republikou.“ Mezi sedmi návrhy je navýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc Kč, zvýšení daňových slev na děti či prodloužení ošetřovného z 9 na 16 dní. Nevím, školy nemám, ale maně mě napadá, že když partaj obsadí svým předsedou ministerstvo práce a sociálních věcí a čtyři roky ho drží, pak by tam za tu dobu (vedle křepčení při střelbě na FF UK) ty své úžasné prorodinné recepty měla uvést v život. Ne že s nimi přijde až v opozici, čtvrt roku po volbách, v nichž ji voliči vynesli v zubech, protože na tom ministerstvu jen zvyšovala věk odchodu do penze a zpomalovala valorizaci důchodů.
* Do dalších parlamentních voleb je daleko, a tak politiky aktuálně nic nenutí si hrát na chudáčky Čecháčky na dece u Máchova jezera. I expremiér Petr Fiala si od svého tradičního, marketingově vhodného lidového Chorvatska odjel s manželkou odpočinout na Maledivy. Vyjedou i další, než se zase před volbami spořádaně vrátí domů ke Kačáku.