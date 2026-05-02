Malostranský zápisník: Je český volič opravdu připraven na nové lidovce-abstinenty?

* Sjezd KDU-ČSL v Ostravě, na němž se odehrál eucharistický zázrak neboli transsubstanciace starých lidovců v nové lidovce, začal tím, že delegáty sjezdu, hosty a novináře nevítal u vchodu po léta tradiční panák slivovice, ale štramberské ucho (tedy nikoli orgán sluchu, ale cukrovinka). „Postupujeme do 21. století,“ vysvětloval změnu místní poslanec Bohuslav Niemiec s tím, že na příštím sjezdu už dají na pamětnou i vražednému cukru a mouce a podávat se bude brownies z tofu. Český volič asi zkousne nové lidovce, jimž už nevadí potraty, feťáci, eutanázie ani adopce dětí homosexuálními páry, ale je velmi nejisté, jestli je připraven i na lidovce-abstinenty.
* Centrála NATO oznámila, že nám některé dopravní stavby neuzná jako obranné výdaje. A roste tlak na vládu, aby ještě během roku resortu obrany přisypala, opozice mluví o nejméně 20 miliardách korun. Vzhledem k tomu, že je už květen a že se různé zbrojní i jiné armádní zakázky připravují i roky, tak co si jako kdo myslí, za co by asi tak chudák Jaromír Zůna stihl ty miliardy navíc utratit? Fakt naši bezpečnostní situaci o tolik zlepší, když budou mít vojáci zásobu kancelářských sponek na 500 let dopředu?
* I ty, Zdeňku? Dlouholetý člen ODS, donedávna její první místopředseda a dnes prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček na sněmu této komory pochválil Babišovu vládu za projednávanou změnu stavebního zákona. V moři evropské i české byrokracie a regulací všeho druhu je to prý jedna z prvních vlaštovek opačného trendu. Na tom by nebylo zase nic tak zvláštního, kdyby ODS vládu právě za nový stavební zákon netepala dnem i nocí, a právě ve středu, kdy Zajíček mluvil o první vlaštovce, stínová vláda ODS neoznačila stejný zákon za riskantní a zpackaný. Jak z toho pak volič ODS nemá mít v hlavě hokej?
* Zrušení koncesionářských poplatků za ČT a ČRo by snad mladá česká demokracie jen tak tak ustála, ale co ji rozhodně povalí, je neschválení stroje z vládní letky pro služební cestu místopředsedy Senátu Jiřího Drahoše do Říma. Snaží-li se stát ušetřit 7 milionů za armádní letadlo a tlačí váženého profesora do byznys třídy v běžné lince za 10 tisíc, je evidentní, že hodnotovou politiku a vizionáře už definitivně nahradili plytcí hokynáři!
* Tak konečně hlas rozumu! Aby se zklidnily emoce a současně aby to naši němečtí přátelé neměli tak daleko, přesune se sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu z původně plánovaného Brna do středočeských Lidic. To bude teprve projev smíření! Na místě někdejšího Horákova statku by je měl symbolizovat dvojjazyčný poutač „Co jsme si, to jsme si“ a „Wir schaffen das“.