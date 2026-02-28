Mí Češi mi rozumějí, pošlu jim pohled z každé své letošní dovolené!

* Prezident Petr Pavel na konci ledna absolvoval dovolenou na motorce ve Španělsku, pak si zaletěl na olympiádu do Milána a Cortiny d’Ampezzo, a aby se z toho zrelaxoval, odjel lyžovat do rakouských Alp. Těžko říci, jestli pak bude tu námahu potřebovat zase vyležet na lehátku u nějakého teplého moře, ale jen aby pak panu prezidentovi zbyla nějaká dovolená i na léto. Protože by bylo smutné, kdyby v čase vládních a parlamentních prázdnin musel denně od osmi do půl páté sedět na Hradě a zakládat kopíráky.
* Generální ředitel Hynek Chudárek a moderátor Václav Moravec si po několika měsících úplně bizarních debat konečně ujasnili, který z nich je v České televizi ten silnější pes. Chudárek nejdříve musel vyhodit dramaturgyni Otázek Hanu Andělovou, aby Moravec pochopil, že nezvat 12 let do vlajkové politické diskuse veřejnoprávní ČT předsedu parlamentní strany a nyní i šéfa Sněmovny Tomia Okamuru prostě není možné, protože pak už v nestrannost ČT nevěří vůbec nikdo. Dnem D je 8. březen a předseda SPD už se do OVM moc těší. Malý krůček pro televizi, zato velké ponížení pro Moravce.
Okamura přijde do Moravcova pořadu, ČT ho pozvala i kvůli hlasování o vydání
* Ministr dopravy Ivan Bednárik avizoval, že si došlápne na taxikáře: zavedením povinného testu z češtiny. U politika se slovenským občanstvím, který při veřejných projevech jen obtížně loví česká slova, to překvapilo, ale možná to ministr nemyslel tak, že bude drožkáře sám zkoušet. Protože by hrozilo, že nám pana ministra (a nedejbože i pana premiéra) poníží kdejaký Kazach nebo Uzbek.
* Kam se hrabou Turek, Okamura, Macinka nebo Rajchl, vládní koalici začíná pěkně zatápět neřízená střela v dresu SPD Markéta Šichtařová. Odmítla se stát členkou jakéhokoliv sněmovního výboru, podvýboru, komise či parlamentní delegace, takže chodí jen na zasedání pléna, kde ale ještě nepromluvila. Musela být napomínána za to, že ve videích ze Sněmovny láká na své služby investiční poradkyně. A ještě se ukázalo, že jako asistenta s platem 55 tisíc Kč zaměstnala svého aktuálního partnera. V porovnání s tím, jaké rodeo rozjela před senátními volbami 2024 proti svému manželovi Vladimíru Pikorovi, je to všechno ale možná zatím jen opatrný rozjezd.
* Petr Fiala měl s odchodem z čela ODS skončit i ve Sněmovně. Působí tam dnes coby řadový poslanec jako karikatura sebe sama, dělá stafáž ctihodného starce na brífincích strany, jako už snad jediný hájí existenci koalice SPOLU - a k tomu všemu se nově začal „lipánkovsky“ fotit tu s automatem na kafe, tu s párkem v rohlíku. Důstojné odchody našim politikům prostě nejdou a nejdou.
* Bára Štěpánová, sestřička z Ordinace v růžové zahradě, je důkazem toho, že když v mládí drandíte na koloběžce po hradních chodbách, upadnete a praštíte se do hlavy, mohou se následky projevovat ještě po 35 letech. Třeba když zcela vážně vysvětlujete, že když se s dětmi fotí Andrej Babiš, je Hitler, zatímco navlas stejné fotky Petra Pavla svědčí o tom, že děti prostě toho chlapíka statečného milují. Svatá ty prostoto!