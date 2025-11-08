Tanečky korunované ultimátem. Ministr financí byl toho dne poněkud neklidný…

* Nomen omen ve Sněmovní: tak jaký materiál nabízí nově ustavená dolní komora? Je to asi rekordní zvěřinec: Beran, Činčila, Havránek, Kohoutek, Králíček, Ryba, Sokol, Vrána, Vlček, Zajíčková, k tomu Haas (králík) a Brabec už stihl složit mandát. Flóra je střídmější: Fiala, Hřib, Pivoňka, Růžička. Početný je i výčet profesí: Hrnčíř, Klempíř, Kolovratník, Kovářová, Krejčí, Kupec, Pláteník, Sedláčková, Ševčík, Žáček, Vojáček, k tomu Bauer (farmář). Geograficky jsou přítomni Pražák, Rakušan, Slovák, Turek, Němcová. A vedle Němcové i Němečková a Niemiec, vedle dvou Turků i Tureček.
Máme i dva poslance Vondráčky, dvě Kovářové, dva Bureše (v tom nezapočítáno Babišovo alias), jsou tam dva Fialové a jedna Fialová, Kučera a Kučerová, Válek a Válková, Richter a Richterová, Svoboda a Svobodová, Havel i Havlíček či rébus pro předsedajícího: Barták, Bartoň, Bartoš, Bartošek a Bartošová. A nejtoxičtější dvojice? Dva bibličtí bratři Okamurové a divoce se rozvádějící manželé Šichtařová a Pikora. Ve vlastním zájmu oba páry obcházet obloukem, nehladit a nekrmit!
Mezi námi Okamury. Můj brácha (netvor) má prima bráchu
* Už dlouho to asi všichni tušili, ale teď už je to jisté: ministr financí Zbyněk Stanjura se definitivně zbláznil a měl by příští dny a týdny trávit v polstrované místnosti pod dohledem statného ošetřovatele. Své tanečky kolem státního rozpočtu, který jedině on může navrhnout vládě a jedině ta ho může poslat do Sněmovny, korunoval ultimátem, že rozpočet vydá jen za podmínky, že nová vláda slíbí, že dodrží jím navržené výdaje na obranu a Dukovany.
Jasně že s člověkem otřese, když odchází z politiky s obří ostudou, přeskákán partajními dorostenci a pošpiněn bitcoinovou kauzou, takže si už nikdy neškrtne ani v opavském komunále, ale ústavní systém by evidentně měl mít mnohem účinnější pojistky proti funkcionářům, kteří se z osobní prohry prokazatelně pomátli.
Nebudou Dukovany, nebude rozpočet. Stanjura chce garanci pro jádro i obranu
* Vyšlo najevo, že nejpopulárnější politik ODS, pirátský přeběhlík Jan Lipavský, těsně předtím, než v roce 2015 vstoupil do Pirátské strany, žádal o vstup do ODS. A když ho nevzali, hledal něco podobného – a našel Piráty. Když pak o devět let později šli Piráti z vlády a ke dnu, vystoupil od nich, zůstal ve vládě za ODS a zařekl se, že do žádné strany už vstupovat nebude. Pak za ODS kandidoval a nyní se už připravuje jeho vstup do strany. To celé je buď šílená zpráva o jednom člověku, anebo ještě šílenější o jedné straně.
* Poslanecký novic STAN Matěj Hlavatý ještě den před volbou předsedy Sněmovny horlivě agitoval, jak jeho hnutí bude „podporovat pana Bartošku“. Tak pozor: Bartoška nikdy na žádnou funkci v parlamentu neaspiroval, navíc už umřel. Byl-li míněn Bartošek, tak to jo, ten často a rád aspiruje na kdeco, obvykle neúspěšně.