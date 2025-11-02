Mezi námi Okamury. Můj brácha (netvor) má prima bráchu

* Protest proti nástupu šéfa Motoristů Petra Macinky do čela ministerstva životního prostředí sílí, na premiéra už apeluje tisíc vědců včetně 86 profesorů a 125 docentů. A jakou kvalifikaci po novém ministrovi žádají? „Zásadní přehled v oboru přírodních věd, české i mezinárodní uznání dosavadní dlouhodobé přírodovědné činnosti, veřejné a dlouhodobě úspěšné vykonávání logicky svěřených kompetencí.“ Tak si prosvištěme Macinkovy předchůdce: Hladík byl ajťák, Hubáčková stavební inženýrka, Brabec ředitel chemičky, Podivínský velvyslanec, Chalupa historik, Drobil advokát, Bízková chemička a matematička… Podmínky vědeckých aktivistů by splnili možná tak Moldan, Bursík či Ambrozek. Ti ostatní ale měli štěstí, že působili v méně hysterické době.
Macinka šokoval Grolicha: trvá na zrušení CHKO Soutok, výzvu k setkání ignoruje
* S Petrem Pavlem se zdálo, že díkybohu končí doba, kdy na hradní oslavu 28. října někteří byli zváni - a jiní ne. Ale profesionálním rebelům by to asi chybělo. Šéf PRO Jindřich Reichl vysvětlil, že nepůjde na Hrad s ohnutým hřbetem (ale brány tam mají dost vysoké) a upřednostní ideje před osobním prospěchem (čímž asi myslel uzeného lososa a jednohubky).
* O vedení ODS po Petru Fialovi si řekl končící ministr dopravy Martin Kupka. Což je dobře, k předsednictví se nikdo nemá prokňourat nebo čekat, že to na něj zbyde. Problém je, že Kupka byl místopředsedou ODS 12 let, od 18. ledna 2014, tedy stejného dne, kdy byl předsedou zvolen Petr Fiala. A za tu dobu není znám jediný případ, kdy by se vůči předsedovi v něčem vyhranil. Když pak ten, kdo dlouhých dvanáct let držel ústa a krok, vyhlašuje novou éru ODS, nepůsobí to moc věrohodně. Spíše by se hodilo staré dobré: „Spolu chyceni, spolu pověšeni.“
Jdu do toho. Kupka se rozhodl, že bude kandidovat na předsedu ODS
* Kdo by nemiloval Cimrmany? Nebo filmy Zdeňka Svěráka? (Tedy vyjma Václava Klause, který je považuje za falešné.) Ale Řád Bílého lva? Stejný, jaký předtím dostali Alžběta II., Churchill, Thatcherová, Reagan, Bush, Gorbačov, Kohl, Walesa, Štefánik či Švehla? Ale je pravda, že i Gott či Bohdalová… V každém případě je dost úsměvná snaha prezidentů vyznamenávat osobnosti, které už dekorovali jejich předchůdci, takže oni jim to teď dají s nášupem. Když dal Havel Svěrákovi medaili Za zásluhy, já mu dám Bílého lva! Když vy břízolit, tak my kachličky!
* Pár set lidí prošlo Prahou v protestu proti účasti SPD ve vládě a hlavní hvězdou pochodu byl pochopitelně lidovec Hayato Okamura, bratr předsedy SPD. Nic proti výhradám vůči Tomiu Okamurovi, ale demonstrovat proti vlastnímu bratrovi, to už je hodně silné, skoro až biblické kafe. Je to zhruba stejné, jako když si někdo archivuje staré výroky svého kamaráda, aby je potom vzal a šel ho udat novinářům a policii. Divná doba…