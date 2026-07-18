Malostranský zápisník: Nad novou vítězkou Wimbledonu se vznáší temný politický stín

* Tak máme zase novou českou vítězku Wimbledonu, Lindu Noskovou, dveře si teď u ní podávají ministři i prezident, v superlativech se předhánějí politici koalice i opozice. Přesto tady ve vzduchu visí jeden stín. Jako dítě se Nosková učila forehandy a backhandy v klubu TK Agrofert Prostějov, později přestoupila do TK Precheza Přerov (Precheza jsou Přerovské chemické závody – a i ty vlastnil Andrej Babiš). Těžko říci, zda to pražská kavárna Noskové někdy promine.
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Malostranský zápisník: Když političky vylézají z kostýmků jako motýli z kukel
* „Určitě ho nikdy nepotopím a nikdy se ho nevzdám,“ ujistil šéf Motoristů Petr Macinka o nehynoucí podpoře Filipa Turka. Připomíná vám to něco? „Marku, s tebou stojím a padám,“ ujišťoval kdysi Mirek Topolánek svého fámula Marka Dalíka. Bručet šel ale nakonec jen Dalík, u soudu dostal za podvod s pandury pět let a čtyři miliony – a byl to konec jednoho velkého přátelství. Tyhle chlapské lásky nemají v politice moc místo, tam je třeba mít v sobě notný kus zdravého cynismu - a obtížného závaží se včas zbavit.
* Bývalý ministr zahraničí a od září student vysoké školy Jan Lipavský se na Facebooku pochlubil, že píše knihu. A až s odstupem se svých fanoušků dotázal, o čem by si v té knize nejraději přečetli. S napětím čekáme na výsledek síťového referenda: bude to detektivka, sci-fi, psychologický román, sága? V tomto případě ale tipujeme osvědčenou frašku.
* Prezident Petr Pavel navštívil festival Pohoda v Trenčíně a naše východní bratry zaujala četa asi třiceti bodyguardů, která ho doprovázela. Potměšilí Slováci prostě závidí, že máme svého prezidenta rádi a neradi bychom o něj přišli!
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Donalde Trumpe, postavte se mi jako chlap, v Kladně a v češtině!
* Poměry ve Sněmovně se ve srovnání s minulým volebním obdobím jen zrcadlově překlopily, jako by poslanci ctili poučku mého velitele na vojně podplukovníka Brabce: „Jak vy k my, tak my k vy.“ Obstrukce, mimořádné schůze, pevná hlasování, vyhýbání se interpelacím… Jenom pozor na terminologii! „My na plénu obsáhle vyjadřujeme svoje stanoviska a argumenty, ale neobstruujeme. To je vidět z obsahu těch vystoupení,“ tvrdí třeba druhý muž TOP 09 Jiří Pospíšil. Tak ne abyste nějakého poslaneckého žvanila urazili slovy, že obstruuje!
* Europoslankyně STAN Danuše Nerudová se v debatě snažila utišit oponentku z ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou slovy, že i zvířata zvládnou někdy mluvit a někdy nemluvit. Bylo by ale nespravedlivé paní europoslankyni hned podezřívat z deficitu inteligence, protože ona třeba opravdu měla na mysli papoušky.
* TASS je zplnomocněn prohlásit, že Miroslav Korecký, autor tohoto zápisníku, nemá (alespoň co ví) nic společného s novým ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým. A jeho záchod doma není ze zlata, ale z tradičního plebejského porcelánu.