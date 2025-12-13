Malostranský zápisník: Okamura se těší na Moravce, a Moravec ještě víc na něj

Proč čeká Okamura na pozvání do televize déle než Pekarová Adamová a Vondráček? Nešlo by pro klid v zemi zavést trvalé dvojpremiérství? Kdo bude říšským protektorem v Agrofertu? A proč dnes pravda a láska sídlí v Truhlářské ulici?

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

* V uplynulém týdnu se v Česku rozhostil klid a mír, protože to byl čas, který lze zažít bohužel jen jednou, asi týden, za čtyři roky: dvojpremiérství. Půlka Česka má svého premiéra (Fialu) a druhá zase svého (Babiše). V pondělí to už bohužel skončí, ale při troše dobré vůle by šlo takovou nirvánu ústavou nařídit na celý advent, Velikonoce, Tři krále, svatého Václava, na 28. října, Dušičky a na Mláďátka.

* Šéf SPD a Sněmovny Tomio Okamura už se těší jako malý kluk. No nedivte se, do Otázek Václava Moravce, vlajkové politické diskuse veřejnoprávní ČT, byl pozván naposledy 30. března 2014, to už bude skoro 12 let! Ale teď už mu pozvání musí přijít každým dnem. Proč? No protože statistika nelže, posuďte sami. Okamurova předchůdkyně v čele Sněmovny, Markéta Pekarová Adamová, byla do funkce zvolena 10. listopadu 2021 – a do OVM byla pozvána po 32 dnech, 12. prosince. Její předchůdce Radek Vondráček stanul v čele dolní komory 22. listopadu 2017 – a ve studiu s Moravcem seděl dokonce hned o 4 dny později, 26. listopadu. Okamura byl třetím nejvyšším potentátem ustanoven už před 38 dny, takže jeho velký návrat do OVM musí být otázkou hodin či dnů. Leda snad že by se novému šéfovi Sněmovny kdovíproč měřilo nějakým jiným metrem: ale to snad ne, to by byl přece důkaz toho, že na Kavčích horách v té generální ředitelně snad nikdo nesedí…

* Z týdenního plánu mluvčího ODS. Úterý: v Knihovně Václava Havla proběhne projekce filmu „Jsem Tchajwanec“ za účasti Miloše Vystrčila. Středa: pod patronací poslaneckého klubu ODS odstartuje lidskoprávní kampaň Amnesty International Maraton psaní dopisů. Čtvrtek: uskuteční se cesta pěti poslanců v čele s Markem Bendou za partnerskou stranou Progresivní Slovensko. - To je tak asi všechno, co potřebujete vědět o současné ODS.

* Fašizace Česka (Turek, pravačka, svícny, helma…) pokračuje tak rychle, že už se ani nikdo nepozastavuje nad tím, že Andrej Babiš odevzdá Agrofert do rukou nezávislého správce, kterého bude kontrolovat nezávislý (říšský?) protektor!

* Naposledy zasedla vláda Petra Fialy a bilancovala. Když totéž udělala loni po třech letech vládnutí, vyhlásila, že má programové prohlášení splněno na 93 %, takže čistě aritmeticky vzato by to teď mělo být už 124 %. A tomu také odpovídá, že premiér na posledním brífinku asi třicetkrát vyřkl slova „úspěch“, „úspěšný“, „podařilo se“ či „zvládli jsme“. Vše zakončil svým politickým epitafem: „Nejsem připraven se smířit s tím, že této zemi budou vládnout populisté a extremisté. A budu dělat všechno pro to, aby tomu tak příště nebylo.“ Tady platí to, co říkal Napoleon o francouzských Bourbonech: „Ničemu se nenaučili, nic nepochopili.“

