Pokoření předsedové a očistný vánek po volební nakládačce

- Původ množících se problémů ve státním rozpočtu se začíná zvolna vyjasňovat. Končící ministr financí Zbyněk Stanjura se totiž vedle zalepování děr pustil i do vysvětlování rozdílů mezi platy žen a mužů: „Rozdíl v platech mezi muži a ženami je v Česku pořád 18 %. Znamená to, že ženy odvádějí 18x horší práci? Samozřejmě že ne.“ Autor tohoto zápisníku je sice oběť humanistické blbosti, takže má k ekonomice ještě dál než ajťák Stanjura, přesto ho jímá temné podezření, že 18 % a 18x není úplně totéž. Ale jak pravil Švejk: „Mejlej se i ministři.“
- Ve vlastní straně je málokdo prorokem. V říjnových volbách se z osmi úspěšných partají jen Andreji Babišovi (72 119) a Vítu Rakušanovi (18 400) podařilo být na preferenční hlasy nejpopulárnějšími politiky ve svých hnutích, tedy v ANO a STAN – nikdo další se jim nepřiblížil ani na dohled. Zato v ODS Petra Fialu (37 996) potupně - dvojnásobně - přejel pirátský přeběhlík Jan Lipavský, Tomia Okamuru (12 333) na kandidátce SPD o dva tisíce ranař Jindřich Rajchl, Zdeňka Hřiba (21 081) o třetinu maličká Olga Richterová a Petra Macinku (6483) u Motoristů trojnásobně předčil průšvihář Filip Turek a o třetinu i mladíček Matěj Gregor.
V TOP 09 nekandidovala končící předsedkyně, ale 1. místopředsedu Vlastimila Válka (14 192) skoro dvojnásobně pokořil všudybýlek Jiří Pospíšil. No a šoumena Marka Výborného (9136) předběhl v KDU-ČSL skoro úplně každý – sněmovní mlčoch Hayato Okamura trojnásobně, miska Monika Brzesková a brněnský šíbr Petr Hladík dvaapůlkrát, také Tom Philipp, Jiří Horák, Jana Filipovičová či Bohuslav Niemiec, ba dokonce o prsa i mejdanový král Marian Jurečka. Jen pozor: oblíbenější spolustraníky nemívají předsedové moc v lásce! Své by mohl vyprávět Václav Klaus junior, jehož vyhazov z ODS začal právě tím, když před osmi lety na preferenční hlasy skoro dvojnásobně předběhl Petra Fialu.
- Pravděpodobný ministr životního prostředí Petr Macinka přijel na Pražský hrad za prezidentem třílitrovým americkým pick-upem RAM 1500, který má spotřebu zhruba 15 litrů na 100 kilometrů a už při jeho nastartování obvykle zemře žabka nebo konipásek. Podobně velká auta často vyhledávají muži, kteří trpí nějakým opačným velikostním handicapem, ale bůhví, třeba to není zrovna Macinkův případ.
- V reakci na volební nakládačku nastal v ODS hotový fičák, jak je u ní v posledních letech zvykem. Mladý modrý politik a místopředseda Mladých konzervativců Jáchym Vrecion, syn europoslanců Veroniky Vrecionové a Alexandra Vondry, vyhlásil: „Založím WhatsApp skupinu, kde můžeme zůstat v kontaktu a říct si, co nás štve! Nejen v Praze, ale v celém Česku.“ Kdepak, mládí se s tím nemaže!