Pokoření předsedové a očistný vánek po volební nakládačce

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   13:30
Ministr financí si plete 18 % a osmnáctinásobek, ale osmičku-sněhuláčka ještě pozná. Koho nebudou mít rádi pokoření předsedové? Kolik žabek a konopásků denně utýrá Petr Macinka? A v poražené ODS to vře, už zřizuje WhatsApp skupinu!

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

  • Původ množících se problémů ve státním rozpočtu se začíná zvolna vyjasňovat. Končící ministr financí Zbyněk Stanjura se totiž vedle zalepování děr pustil i do vysvětlování rozdílů mezi platy žen a mužů: „Rozdíl v platech mezi muži a ženami je v Česku pořád 18 %. Znamená to, že ženy odvádějí 18x horší práci? Samozřejmě že ne.“ Autor tohoto zápisníku je sice oběť humanistické blbosti, takže má k ekonomice ještě dál než ajťák Stanjura, přesto ho jímá temné podezření, že 18 % a 18x není úplně totéž. Ale jak pravil Švejk: „Mejlej se i ministři.“

Jste spokojeni s tím, jak dopadly sněmovní volby?

  • Ve vlastní straně je málokdo prorokem. V říjnových volbách se z osmi úspěšných partají jen Andreji Babišovi (72 119) a Vítu Rakušanovi (18 400) podařilo být na preferenční hlasy nejpopulárnějšími politiky ve svých hnutích, tedy v ANO a STAN – nikdo další se jim nepřiblížil ani na dohled. Zato v ODS Petra Fialu (37 996) potupně - dvojnásobně - přejel pirátský přeběhlík Jan Lipavský, Tomia Okamuru (12 333) na kandidátce SPD o dva tisíce ranař Jindřich Rajchl, Zdeňka Hřiba (21 081) o třetinu maličká Olga Richterová a Petra Macinku (6483) u Motoristů trojnásobně předčil průšvihář Filip Turek a o třetinu i mladíček Matěj Gregor.

    V TOP 09 nekandidovala končící předsedkyně, ale 1. místopředsedu Vlastimila Válka (14 192) skoro dvojnásobně pokořil všudybýlek Jiří Pospíšil. No a šoumena Marka Výborného (9136) předběhl v KDU-ČSL skoro úplně každý – sněmovní mlčoch Hayato Okamura trojnásobně, miska Monika Brzesková a brněnský šíbr Petr Hladík dvaapůlkrát, také Tom Philipp, Jiří Horák, Jana Filipovičová či Bohuslav Niemiec, ba dokonce o prsa i mejdanový král Marian Jurečka. Jen pozor: oblíbenější spolustraníky nemívají předsedové moc v lásce! Své by mohl vyprávět Václav Klaus junior, jehož vyhazov z ODS začal právě tím, když před osmi lety na preferenční hlasy skoro dvojnásobně předběhl Petra Fialu.
  • Pravděpodobný ministr životního prostředí Petr Macinka přijel na Pražský hrad za prezidentem třílitrovým americkým pick-upem RAM 1500, který má spotřebu zhruba 15 litrů na 100 kilometrů a už při jeho nastartování obvykle zemře žabka nebo konipásek. Podobně velká auta často vyhledávají muži, kteří trpí nějakým opačným velikostním handicapem, ale bůhví, třeba to není zrovna Macinkův případ.

Vůz, kterým přijel Petr Macinka (Motoristé) na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (6. října 2025)

  • V reakci na volební nakládačku nastal v ODS hotový fičák, jak je u ní v posledních letech zvykem. Mladý modrý politik a místopředseda Mladých konzervativců Jáchym Vrecion, syn europoslanců Veroniky Vrecionové a Alexandra Vondry, vyhlásil: „Založím WhatsApp skupinu, kde můžeme zůstat v kontaktu a říct si, co nás štve! Nejen v Praze, ale v celém Česku.“ Kdepak, mládí se s tím nemaže!
