Vánoční volby: rybí národovci, či celeroví kosmopolité? U politiků v kuchyni

Premiér Andrej Babiš rozdával rybí polévku na pražském Jižním městě. Možná se minul povoláním…
Malostranský zápisník 28. prosince 2025 14:00
Nejen láska, ale i politické přesvědčení, stranické fandovství, ba i ideologická žlučovitost procházejí žaludkem. Vsadil na to během Vánoc kdekterý politik. Je libo raději rybí polévku s premiérem (ale bacha na kosti, u Babiše nikdy nevíte)? Morální štrůdl Jana Lipavského? Smažený celer a veganský bramborový salát krále všech kočiček a pejsků Jiřího Pospíšila? Lihovecké, pardon, lidovecké, pardon, linecké pečivo Marka Výborného? Anebo bramborový salát senátora Davida Smoljaka, s nímž vyhrál soutěž v třítisícové Vinoři - a pak že demokrati letos vůbec nic nevyhráli!