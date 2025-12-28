Vánoční volby: rybí národovci, či celeroví kosmopolité? U politiků v kuchyni

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   14:00
Nejen láska, ale i politické přesvědčení, stranické fandovství, ba i ideologická žlučovitost procházejí žaludkem. Vsadil na to během Vánoc kdekterý politik. Je libo raději rybí polévku s premiérem (ale bacha na kosti, u Babiše nikdy nevíte)? Morální štrůdl Jana Lipavského? Smažený celer a veganský bramborový salát krále všech kočiček a pejsků Jiřího Pospíšila? Lihovecké, pardon, lidovecké, pardon, linecké pečivo Marka Výborného? Anebo bramborový salát senátora Davida Smoljaka, s nímž vyhrál soutěž v třítisícové Vinoři - a pak že demokrati letos vůbec nic nevyhráli!
Část 1/7

Andrej Babiš rozléval polévku.

Premiér Andrej Babiš rozdával rybí polévku na pražském Jižním městě. Možná se minul povoláním…



