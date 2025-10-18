Malostranský zápisník: Poslední bitva Petra Fialy vzplála, ale asi zase uhasne

* Tak Petr Fiala asi prohraje i svoji poslední politickou bitvu. Po porušení všech předvolebních slibů, po posledních příčkách na žebříčcích popularity, důvěry v polistopadové vlády i v řadě evropských ekonomických srovnání, po prohrách ve volbách evropských, krajských, senátních i sněmovních mu hrozí potupa i v bitvě o státní rozpočet 2026. Jeho vláda se ublíženě zařekla, že nové Sněmovně návrh rozpočtu ne- a ne- a nepošle. Když jí za to ale umyli hlavu všichni exministři financí, zástup ekonomů, Národní rozpočtová rada i prezident, najednou se ve vyjádřeních Fialy či Stanjury začaly objevovat výrazy „zatím“ či „v tuto chvíli“, což naznačuje brzký ručník v ringu. Ale to tě Petře říkám, jestli si tu rozpočtovou guerillu nevybojuješ, tak seš u mě mrtvej Homolka!
* Piráti s 18 poslanci v nové Sněmovně nedostanou žádného šéfa výboru, jakkoliv ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 mají mít dohromady výborů hned osm. Od hnutí ANO je to trochu zbytečná škodolibost, ale od parťáků Pirátů v pětikoalici, s nimiž tak rádi chodili na pivo, by se skoro čekalo, že se někdo o kořist solidárně rozdělí. Ale zatím je ticho po pěšině…
* Lidovecká poslankyně Marie Kršková, dcera Josefa Luxe, kritizovala Andreje Babiše, že moc ustupuje malým stranám a chce jim v rozporu s výsledkem voleb přenechat příliš mnoho důležitých resortů ve vládě. Ano, trpaslíci jsou vždycky malí vyděrači. Třeba v roce 1996 vyhrála ODS volby se 30 %, KDU-ČSL měla 8 % a ODA 6 %, přesto si oba trpaslíci vymohli na ODS ve vládě paritu 8-4-4. A to vše zejména zásluhou Josefa Luxe, pravého velmistra v oboru politického vydírání.
* Krom jiných věcí řeší sněmovní vyjednavači i nový zasedací pořádek v dolní komoře. A největší nášlapnou minou je, aby vedle sebe probůh neseděli bouřlivě se rozvádějící poslanci Vladimír Pikora (Motoristé) a Markéta Šichtařová (SPD). Protože kdyby k tomu došlo, mohli bychom ještě vzpomínat na zlaté klidné časy flákanců Lubomíra Volného.
* Nová pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili nosí demonstrativně na krku výrazný kříž. Snad je to jen bezvýznamná ozdoba, protože prudce věřící místopředsedkyně ultralevého Mladého Pirátstva se zdá být skoro stejný nesmysl, jako kdyby se nejoblíbenější politik ODS Jan Lipavský musel omlouvat za to, že citoval Vladimíra Iljiče Lenina a hrozil kapitalistům, že budou viset.
* Žádáme toho, kdo pomáhá Filipu Turkovi s obhajobou v jeho kauzách, aby přestal hulit. Protože zkazky, jak psal zprávy z jeho mobilu v hospodě někdo jiný a jak mu patrona vypadla z kapsy na auto diplomata, jsou jako ze starého hitu kapely Hop Trop „Kulatý obdélníky, kulatý obdélníky, fialovej les a žlutá voda“.