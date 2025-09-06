Prezident na motorce. Jak poznat, kdy úřaduje - a kdy odpočívá?

* Část pražského nábřeží u Karlova mostu nově ponese jméno zesnulého exministra zahraničí Karla Schwarzenberga, postupně politika ODA, Strany zelených a TOP 09. Propisování jmen polistopadových potentátů do místních názvů zatím nebylo moc zvykem – i Václav Havel dostal v metropoli „jenom“ ruzyňské letiště.
Problémem je i absence dostatečně zasloužilých nebožtíků, protože po žijících lidech nelze ulici či náměstí pojmenovat. V Hustopečích je sice Kuberova ulice, ale ta nenese jméno bývalého šéfa Senátu, ale zakladatele místního čtenářského spolku. A ani Grossova ulice v Popradu se nevztahuje k nejmladšímu českému premiérovi, ale tamnímu řezbáři.
Z živých má svou ulici v Praze 13 Václav Klaus, reálně jí ale dal jméno proslulý gynekolog a porodník. A totéž Danuše Nerudová – její ulice na Malé Straně prý ve skutečnosti patří nějakému básníkovi.
|
Když státu jeho vážený mecenáš utíká po střeše. A co ukázal průzkum prestiže profesí?
V každém případě teď radní Prahy 1 Schwarzenbergovým nábřežím otevřeli Pandořinu skříňku: politické bitvy na život a na smrt se teď přenesou na radnice a do zastupitelstev a podle aktuálního volebního výsledku se bude pojmenovávat, rušit, přejmenovávat – a stát na úřadech na nové občanky.
* V jednom týdnu se ve dvou autorských textech v MF DNES Andrej Babiš a Petr Fiala zavázali, že emisní povolenky pro domácnosti, na které už Česko přistoupilo, jejich vlády nezavedou. Ale protože je před volbami a sliby nemají ani hodnotu papíru, na němž byly vytištěny, šetřeme raději už teď, protože bude hůř, bude hodně hůř!
* Tak už neplatí původní premiérovo ujišťování, že bitcoinová kauza je sice divná, ale „přinese státu miliardu“. A neplatí už ani jeho současné ujišťování, že díky rychlé dohodě s lidmi, kteří od státu cinknuté bitcoiny nakoupili, „stát o nic nepřijde“.
Protože ministerstvo spravedlnosti kromě vrácení peněz musí investorům doplatit kurzový rozdíl, který snad nepřesáhne 50 milionů korun. Což je zhruba cena jedné fungl nové mateřské školy nebo padesátinásobek premiérova vkladu v jisté pochybné kampeličce.
|
Premiér oznámil, že je vášnivý a náruživý. Zbytek po 22. hodině
* Po Betyně, erdelteriérovi uvázaném u stromu během svačiny Karla Havlíčka, objednaném zastřelení psa poslankyní Balaštíkovou a dvou v autě upečených dalmatinech poslance Kobzy je opozice už jen asi dva až tři psy, jimž se ubližuje, od své porážky ve volbách. Stihne to ještě za ten necelý měsíc?
* Prezident Petr Pavel odjel na utajenou dovolenou, ale České dráhy destinaci hned líknuly, když se pochlubily, jak hlavě státu převezly na Slovensko motorku. V každém případě přejeme panu Pavlovi příjemné odpočívání, i když se často zdá, že odpočívá i při výkonu funkce - ať už blbnutím na motorce, ve formuli, ve stíhačce, na divoké řece nebo skákáním padákem. Ale někdy, abychom mu nekřivdili, ve volných chvílích opravdu dělá i prezidenta.