Malostranský zápisník: Proč dobrý prezident nemá bránit nástupu špatného ministra

* Filip Turek si pod sebou dál systematicky podřezává svou ministerskou větev. „Je to běžná praxe,“ komentoval nyní fakt, že na svém pozemku v pražské Dubči načerno postavil dvě stavby a až následně je zlegalizoval na stavebním úřadě (ten konstatoval porušení zákona a nařídil přestupkové řízení). Ač ministři nejsou žádní morální majáci, za „běžnou praxi“ může porušení zákona označit jen špatný kandidát na ministra čehokoliv. Což ale nic nemění na tom, že chtějí-li mít Andrej Babiš a Petr Macinka mermomocí ve vládě špatného ministra, prezident jim v tom nemá bránit.
* Digitální stopa nedobíhá jenom Filipa Turka, aktuálně udělala úplné kašpary také třeba z Pavla Rychetského, Michaela Žantovského, Milionu chvilek, ale i z Petra Macinky. Po sítích běhají dvojice jejich výroků k tomu, zda je/není prezident povinen jmenovat navrženého ministra, zrcadlově opačných podle toho, zda se jednalo v roce 2021 o Jana Lipavského, anebo nyní o Filipa Turka. „Jak by řekl Miloš Zeman, jen blbec nemění své názory,“ vysvětluje svou piruetu Žantovský. Jen pokrytec ale nepřizná, že za změnou názoru je jen a pouze jeho fandovství.
* Vláda schválila své programové prohlášení o 42 stranách. Fiala měl 52, Babiš v minulé vládě 40, Sobotka 51, Nečas 42, Topolánek 16, Špidla 32, Zeman 27, Klaus jen 12 (ale tehdy ještě premiér celé prohlášení četl před Sněmovnou). A Kramář v roce 1918 dokonce pouze dvě a kousek - takže v počtu stran to fakt není...
* Slabost premiéra Andreje Babiše ohrožuje naši bezpečnost i vnímání Česka zahraničními partnery,“ vyhlásilo hnutí STAN a podobně hovoří i další opoziční strany. „Stalo se módou sezóny“ (řekl by Jiří Suchý) dělat teď z Babiše slabocha. Je to stará oblíbená politická figura: Babiš dělal slabocha z Fialy i Sobotky, Paroubek zase z Nečase a Topolánka… A může to nést ovoce: buldozer Paroubek tím třeba v roce 2006 dokázal otočit trend volebních preferencí. Jenom je potřeba si dávat pozor a nepoplést to s dosavadním „narativem“, že Babiš je bezskrupulózní politický byznysmen, predátor a autoritář.
Novoroční rozeštvávání zafungovalo, pánové Hřib a Okamura mohou být spokojení
* Ještě deset dní po 1. lednu doznívá diskuse o novoročních projevech, což je jasně řadí do žebříčku. Uhlazený projev šéfa Senátu Miloše Vystrčila nezaznamenal vůbec nikdo. U premiéra Andreje Babiše se pár lidí asi dva dny přelo o to, jestli víc spojoval, nebo rozděloval. Usínací projev prezidenta Petra Pavla sice jedna strana barikády vynesla do oblak, ale ani nikdo z ní už si nepamatuje, o čem vlastně byl. Zato šéf Sněmovny Tomio Okamura je za svou řeč tepán dodnes a i nejzarputilejší opozičníci jsou z ní schopni citovat dlouhé pasáže. A jak by potvrdil každý markeťák: i negativní reklama je reklama.
* Šéf komunikace premiéra Petra Fialy Jakub Tomek se stal mluvčím TOP 09. Další indicie toho, že Fiala byl založením i názory více předsedou TOP 09 než ODS. A nebýt topka hloupá, mohl jím být i dál.