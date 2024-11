Psychiatrická ordinace jménem Sněmovna

K nesmyslu Petra Fialy o tom, jak budeme mít pod jeho vedením do pěti let německé platy, asi není moc co dodat. Podpořili ho v tom všichni jeho političtí podržtaškové, závislí na funkcích, naopak všichni ekonomové to označili za naprostý úlet. Tedy s výjimkou jeho ekonomické poradkyně Heleny Horské, která to považuje za reálné. A protože je Horská vedle úvazku u premiéra také hlavní ekonomkou Raiffeisenbank, tak aniž bych chtěl někomu radit, já bych teď svoje peníze do Reifky rozhodně nenosil…

Co je vrcholem politické ekumeny? Když na předávání cen za přínos ke svobodě slova v pražském divadle Royal předsedkyně KSČM Kateřina Konečná tleská při udílení jedné z cen Institutu Václava Klause. Nestýská se vám také po časech, kdy politika bývala tak nějak průzračnější a pochopitelnější?

Společnost STEM konečně začala udávat volební preference pro celou koalici SPOLU, nikoli už jednotlivě pro ODS, KDU-ČSL a TOP 09. A po ní snad budou následovat další agentury. Má to řadu výhod. Třeba se tím zakryje, že ODS už není druhá na pásce (o sedm parníků za hnutím ANO), ale až třetí, i za hnutím STAN. A že tedy předseda Petr Fiala za bezmála 11 let v čele ODS vyvedl tuto stranu z historicky nejhlubšího propadu, tedy z 8 % po pádu Nečasovy vlády, na dnešních krásných 10 %. A lidovci a topkaři se už nebudou muset obden třást, jestli v dalším průzkumu preferencí budou mít 2, anebo 3 %. Za pár měsíců se na to zapomene a oni mohou dál hrdě předstírat, že jejich politický projekt by byl životaschopný i samostatně a že jejich šéfové nejsou nemehla zralá na odstřel. Vidíte: taková blbina ve změně metodiky – a kolika lidem to udělá radost a zlepší spánek!

Poslankyně KDU-ČSL Nina Nováková si zavařila. Při sněmovním projednávání deklarace o tom, že tělesné tresty dětí jsou nepřípustné, si dovolila oponovat, že plácnout malé dítě po zadku je normální. Pokrokový lidovecký předseda Marek Výborný se od ní zásadně distancoval a vypadá to, že se tmářka bude zpovídat stranickému akčnímu výboru. Podobně jako kdysi další lidovecký reakcionář Jiří Karas, kterému pro změnu vadilo, že jeho křesťanská strana nic nenamítá proti liberální úpravě potratů. Co je to jenom dneska za lidi: mají konzervativní názory – a vlezou k lidovcům!

Andrej Babiš si ve Sněmovně hrál na psychiatra. Ale jakkoliv je nový komunikační kurs premiéra Fialy opravdu… řekněme svérázný (lepší eufemismus mě nenapadl), měl by zrovna člověk Babišova osobnostního profilu se střílením diagnóz od boku šetřit a do zkoumání něčího psychického zdraví raději nezabrušovat. Jinak by se mohlo snadno stát, že oba hlavní političtí rivalové budou muset absolvovat volební kampaň k parlamentním volbám z klece či z polstrované cely.