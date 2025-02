Opožděná výplata u Šípové. Neprodala už senátorka a matka pěti dětí jiný orgán?

Politikům se kvůli zmatkům kolem zvyšováním platů opozdila výplata za leden. A pirátská senátorka Adéla Šípová, advokátka a samoživitelka pěti dětí, se už děsila, jestli kvůli tomu nebude muset prodat ledvinu.

Senátorka Adéla Šípová na celostátním fóru Pirátů ve Zlíně

Připomeňme, že paní senátorka vedle svých příjmů z advokacie už čtyři a půl roku pobírá senátorský plat 130 tisíc korun plus štědré náhrady za cestování, stravování, ošacení, telefon či internet. Důkazem existenční nouze Šípové ovšem je, že už před ledvinou zjevně musela prodat i jiný, pro fungování člověka ještě mnohem důležitější orgán. Ještě že se v Senátu jeho absence nepozná.

Platový chaos dovršil prezident Petr Pavel, když spornou novelu o vyšších příjmech politiků a soudců vetoval. Ještě nedávno tvrdil, že se do platové bitvy rozhodně nezapojí a na čem se politici shodnou, to podepíše. A jak řekl, tak (ne)udělal. Ve stejné době lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský vyvěsil na sítě tvrdá slova „Komunismus je svinstvo, bolševici jsou svině“, což od vládního politika směrem k hlavě státu trochu překvapilo.

Na první pařížský summit evropských lídrů k Ukrajině českého premiéra přes veškerou jeho snahu nepozvali (a to přitom byl v Kyjevě první a vymyslel tu muniční iniciativu, co nám závidí celý svět), což Petr Fiala bagatelizoval slovy o „dalším neformálním jednání, které nic nevyřeší“. Další summit, kam byl pozván alespoň před video, už byl podle něho zásadní, protože přinesl důležitý posun. Ještě že tam český premiér nebyl osobně, protože by tam celou ukrajinskou válku hravě ukončil – a to by narcise Donalda Trumpa pořádně naštvalo!

Lidovci tento týden představili obsáhlý plán na zlepšení dostupnosti bydlení, zahrnující nové programy, podpory a změnu řady zákonů. A i další vládní strany a ministři přicházejí teď se spoustou nápadů, které by chtěli prosadit. Uvědomuje si tu někdo, že je půl roku do voleb? A že Sněmovna zasedá jen do půlky června, takže už neschválí nic, co není dávno na stole a rozjednáno? Současné bouření ministerských mozků si proto přeložme jednoduše: „Toto všechno bychom pro vás bývali udělali, kdybychom uplynulých tři a půl roku neprospali.“

Brblání pražské kavárny nad výsledky voleb v USA se po měsíci Trumpova uragánu změnilo v srdcervoucí kvílení. Proti novému kurzu ze zámoří, který prý nejsou ochotni akceptovat, se ozvali eurohujer Martin Dvořák, protekční syn Ondřej Kolář či sarajevský atentátník Ivan Pilip – a nová administrativa USA teď z toho má hlavu v pejru. Zejména když i ministr Vít Rakušan důrazně odmítl „podrývání naší evropské jednoty“ a malý český Spielberg Jan Hřebejk označil Trumpův tým za imbecily, ku*vy, psychopaty a nácky.