Malostranský zápisník: Tak jak to doopravdy bylo s Babišem a spálenou zemí?

* Už je třeba ten spor jednou provždy rozseknout. V řadě politických diskusí tvrdí některý zástupce dnešní opozice, že Andrej Babiš v opozici vždy mluvil o Česku jako o „spálené zemi“. Kterýkoli přítomný politik ANO ale oponuje, že Babiš toto spojení nikdy nepoužil. A tvrdí to i sám Babiš. Jaká je pravda? Dáte-li si práci, najdete sto zmínek o „spálené zemi“, ale přesně naopak – od politiků minulé vlády (Fiala, Jurečka, Pekarová Adamová, Rakušan, Ženíšek…), když roku 2021 přebírali zemi právě po Babišově vládě.
A najdete také sto výroků Babišových oponentů nebo i komentátorů o tom, jak Babiš v opozici označoval Česko za spálenou zemi - nikoli už ale onen údajný Babišův výrok. Ani když zadáte v tomto smyslu dotaz umělé inteligenci, dozvíte se pouze: „I přes rozsáhlé vyhledávání neexistuje veřejně dostupná přesná doslovná citace, kde by Andrej Babiš řekl větu typu ‚Česko je spálená země‘.“ Ale protože tento zápisník je chytřejší než AI (a protože pravda nebývá černobílá), přece jen minimálně jedna Babišova zmínka existuje: na straně 61 v knize „Tak to vidí Babiš: čtyři roky v opozici“, kterou šéf ANO loni rozdával na volebních mítincích. „Co hrozí, je, že po pětikoalici zůstane jen spálená země, kterou budeme muset řadu let zase pracně stavět na nohy,“ uvádí tam Babiš. A je jasno, není zač!
* Škoda, že Petr Macinka ve svých dnes už slavných esemeskách drobet nepřitvrdil a prezidentovi nepohrozil, že mu třeba ukousne ucho. Protože bez „pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy“ by jeho vzkazy Petru Pavlovi dokázal napasovat na § 175 Trestního zákoníku (vydírání) jen právní kouzelník. Ale hezké by to bylo, kdyby byli tři šéfové vládních stran vydáváni Sněmovnou k trestnímu stíhání současně: jeden za majetkový podvod, druhý za podněcování k nenávisti a třetí za vydírání. Aneb bratři v triku.
* „Gangsterské metody nepatří do politiky,“ prohlásil v souvislosti s roztržkou mezi prezidentem a ministrem zahraničí předseda hnutí STAN Vít Rakušan, majitel kryptotelefonu od dozimetrového kmotra Michala Redla a bývalý ministr vnitra, který prosadil do čela civilní rozvědky Redlova kamaráda Petra Mlejnka.
* ODS, která coby bývalá premiérská strana zatnula za čtyři roky do státu sekeru za 1,2 bilionu a jejíž ajťák z Opavy postavil státní rozpočet 2026 jen na svých vlhkých snech, hned po oznámení opraveného rozpočtu s mankem 310 miliard vyvěsila na své stránky posměšné: „Neslibovali náhodou vyrovnaný rozpočet? Tak kde je?“ To už snad ani není vtipné...
* Lidovci zkusí zkopírovat ukrajinský model se Zelenským: do čela partaje bude kandidovat, asi jako jediný, bývalý standupový komik Jan Grolich. Tak jen bedlivě sledujme, kdo pak bude jeho Jermakem!
Bude Grolich zachráncem KDU-ČSL, nebo se z něj vyklube iniciátor předsmrtné křeče à la ČSSD?