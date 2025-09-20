Malostranský zápisník: Učitelé, hurá za Fialou pro doplatek do 130 procent!

* „Němci kradou a Andrej Hlinka je hlupák.“ To uvedl T. G. Masaryk ve svém posledním vzkazu ze záhrobí, otevřeném 88 let po jeho smrti. Pražský lídr TOP 09 Jiří „Meda“ Pospíšil nelenil, a jak je zvyklý, hned za tato nenávistná a xenofobní slova sepsal na tatíčka Osvoboditele trestní oznámení. Exhumace těla pro soudní účely by se měla uskutečnit příští týden, opět v režii ČRo1-Radiožurnál.
* Také jste si všimli, že ODS posílá skoro do všech předvolebních debat jen místopředsedu Martina Kupku? Asi jí v interním průzkumu vyšlo, že muž vzezření špatně vyřezaného svatého štve voliče ještě nejméně ze všech modrých, pardon, dnes už zeleno-oranžových politiků. A snad to i něco napovídá o jeho ambicích a šancích po očekávaném povolebním pádu Petra Fialy. Ale i svatý se utne. V debatě na CNN Prima NEWS o Green Dealu si Kupka nedal pozor a byl na okamžik upřímný. V pasáži o emisních povolenkách a plánu Fit for 55, které Fialova vláda nadšeně podpořila, mu ulétlo: „To nejde jen říkat, že všechno je špatně a nic se s tím nedá udělat, to já vím taky.“
Ústavní soud na steroidech: volební drama jako Brno
* Kam se hrabou Okamurovi krvaví doktoři z dovozu, kam se hrabe věčné strašení Putinem. Nejodpornějším zjevením před nadcházejícími volbami je asi hurá-akce neexistující strany Volt. Hrstka progresivních zpovykanců, kteří v loňských evropských volbách dostali v tandemu s podobně legračním uskupením SEN 21 necelých 10 tisíc hlasů (tedy 0,3 %), vsadila na to, že když sám nic nezmůžu, pak alespoň zasmrdím. Ač má i sám Volt na své kandidátce členy jiných stran, bombarduje soudy žalobami na to, že to dělají jejich – nesrovnatelně schopnější – konkurenti. A otevírá tím Pandořinu skříňku, že o výsledku voleb tak nakonec nerozhodne 8 milionů voličů, ale 15 soudců Ústavního soudu. Ostatně někteří politici s tím už možná tak trochu počítají. „Procentuální zisk ve volbách je pouze pomocné kritérium pro to, aby ODS stavěla vládu a měla premiéra,“ naznačuje třeba ministr financí Zbyněk Stanjura.
* Nastalo nám tu zmatení jazyků kolem učitelských platů. ODS a Fialova vláda jim slíbily 130 % průměrného platu – a realita na konci volebního období? Ministr školství Mikuláš Bek přiznává, že to byl „nesmyslný slib, který nešlo dodržet“. A také jeho stranický šéf Vít Rakušan říká: „Skutečná úroveň učitelských platů je na úrovni jen kolem 108 %, to není správné.“ Jen premiér si navzdory všem faktům trvá na tom, že vláda slib splnila a učitelé dnes těch 130 % berou. Proto všichni kantoři, kteří mají dnes na výplatnici méně než 130 %, tedy něco přes 64 tisíc hrubého, nechť se u Petra Fialy doma v Brně v Jugoslávské ulici hlásí o doplatek. A stůjte ve frontě spořádaně, ať neblokujete přístup do nedaleké školky nebo na poštu!