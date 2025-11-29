Kafilérie, veřejné domy a Sněmovna, která stojí čtyři miliony denně – země to potřebuje

* Už to začíná být trochu trapné. Celé minulé volební období tepala Fialova vláda opozici, jak její nekonečné blábolení ve Sněmovně stojí daňové poplatníky 4 miliony korun za jeden jednací den. Jako by se ve dnech, kdy komora nezasedá, v celém parlamentu nesvítilo, netopilo a nevyplácely se platy poslancům, sněmovním úředníkům, uklízečkám, ochrance či prodavačkám v kantýně.
Ale jakmile se role otočily a nová sněmovní menšina si svolala první mimořádnou schůzi (ano, pravda, úplně zbytečnou), vyslechla si hned od nové většiny, jak plýtvá erárními penězi. Budiž to tedy řečeno natvrdo: milí poslanci (a senátoři), jste drazí, skoro nekřesťansky, ale demokracie je prostě drahá.
My voliči to víme a počítáme s tím. Protože stejně jako stát potřebuje armádu, policii, soudy, věznice, školy, nemocnice, krematoria, kafilérie a veřejné domy, z úplně stejného důvodu vám platíme tu vaši zlatou klec či polstrovanou celu, kde se vy spolu metaforicky řežete klacky po hlavě, abychom to zcela nemetaforicky nemuseli dělat my na ulicích. Howgh!
Dobrá zpráva ze Sněmovny: žvanírnu si rozvrátit nedáme!
* Jeden rok byl senátorem, dalších dvanáct let poslancem, už měsíc dokonce předsedou Sněmovny – ale moc se toho nenaučil. Tomio Okamura v souvislosti se snahou zmrazit platy ústavních činitelů argumentoval slovy, že Senát by se kvůli tomu měl sejít i mezi vánočními svátky, jak to prý ostatně už kdysi udělal, když jednal o státním rozpočtu.
Sdělí někdo třetímu nejvyššímu potentátovi, že rozpočet je speciální zákon a Senát se jím vůbec nezabývá? Aby ho tam pan předseda na konci té aktuální rozpočtové šarády neposlal - a neudělal ze sebe prosťáčka?
* Petr Pavel na startu nového volebního období vyzval média, aby dávala větší prostor opozici. Zvláštní, že s tím prezident nepřišel už dříve, když všemožná šetření opakovaně potvrzovala, že zejména veřejnoprávní média zřetelně upřednostňují strany Fialovy vládní koalice, nejvíce pak trpasličí Piráty a TOP 09. Budou teď média, aby to bylo spravedlivé a na přímou radu prezidenta, pro změnu upřednostňovat (zase Fialovu) opozici?
* Emoce v pasáži sněmovního projevu, kde šlo o jeho nemocného syna, uvěřil Andreji Babišovi i jeho velký rival Miroslav Kalousek. Coby politický táta je ale Babiš otec dost krkavčí. Radek Vondráček, Robert Králíček či Martin Kolovratník, kteří za šéfa v politických debatách prolili hektolitry krve, se židlí ve vládě zase nedočkali, ve Vondráčkově případě dokonce na úkor odpadlíka od ČSSD Jeronýma Tejce. Za co, táto, za co?
* Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob označil hru o státní rozpočet za teatrální divadlo. A není to málo, Antone Pavloviči Pleonasme? Co takhle teatrální dramatické divadlo na prknech, co znamenají svět?