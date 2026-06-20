Kam se hrabou muži, jen ženy umí v politice bojovat úplně bez rukavic

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   16:30
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Jak ODS vykopala z hrobu svou pravicovost a po vyhraných volbách ji zase zakope zpět. Babiš má hlavu v pejru: ANO je plné realitních agentů. A Česká televize už je na vládním vodítku – říkal to Petr Hladík.

Ester Weimerová a Gabriela Sedláčková navlékly stejné šaty. | foto: FB Gabriela Sedláčková

* Jedna věc jsou opoziční obstrukce a vládní válcování, jiná věc jsou přestřelky a vulgarismy, ale pak je tu ještě jedna, nekonečně zákeřnější rovina vládně-opoziční bitvy. Během výjezdu poslanecké delegace na Slovensko zaútočila poslankyně STAN Ester Weimerová na kolegyni od Motoristů Gabrielu Sedláčkovou zvláště podlou zbraní – navlas stejnými šaty! Což je v ženském světě potupa, jejíž obdobou je v mužském světě snad jen znemožnění poměřováním ve sprchách. A to prý má tytéž šaty i pirátka Katerina Demetrashvili! Ve Sněmovně evidentně startuje mač už úplně bez rukavic

* Ve sci-fi se tomu říká objevit škvíru ve stázi – a projít skrz ni i miliony let nazpět. I opoziční ODS na ideové konferenci objevila škvíru, v ní své kořeny a vyhlásila řadu echtpravicových bodů: školné na VŠ, vyšší spoluúčast ve zdravotnictví, menší ochranu zaměstnanců, minimální stát… Neboli změny, o nichž si ve Fialově vládě netroufla špitnout ani na záchodě. Tedy něco podobného, jako když strana lidová až čtyři měsíce po odchodu do opozice vyhlásila velkolepý prorodinný program, u něhož má alibi, že ho teď nemůže uskutečnit. Proto i ODS lze v parafrázi Karla Havlíčka Borovského přát: „Kéž by vám Pánbůh všelikou tu pravicovost z huby do rukou vraziti ráčil!“

* Hnutí ANO si bytovými kauzami svých politiků zadělává na slušný problém. Sice nejen jeho vinou, ale i s jeho pomocí se v Česku byty staly nejcennější a pro mnohé nedostupnou komoditou. A zprávy, jak slušně vydělávající politik bydlí za sociální obecní nájem nebo že v majetkovém přiznání opomněl, že si ten rok koupil tři byty v Praze, mohou být mnohem třaskavější než dotace na toustový chléb. Poslední aktér, pražský šéf ANO Ondřej Prokop, je politicky mrtvý muž a Andrej Babiš by měl rychle vyhlásit casting na nového kandidáta na primátora. V něm nepochybně objeví nějakého dalšího ufona typu Petra Stuchlíka, který zase ještě před zaschnutím neúspěšných volebních výsledků uteče z politiky zpátky do byznysu.

Prokopovo vysvětlení nestačí, reagují pražští politici. Dělá si z lidí legraci, tepou ho

* Tak už to začalo! Nezávislost veřejnoprávní televize je v prachu a Andrej Babiš už na Kavčích horách podepisuje denní vysílací plán. Tvrdí to alespoň bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík: televize ho pozvala do diskuse, ale pak mu zavolala, že se diskuse ruší, protože nenašla nikoho, kdo by s ním chtěl diskutovat. Dle Hladíka je to proto, že to televize dostala befelem od vlády, která má už dnes špatné spaní z toho, co o ní Hladík kde řekne. Anebo existuje druhé, méně dobrodružné vysvětlení: kdo by chtěl diskutovat s brněnským ajťákem, jenž se proslavil výrokem, že Česko se otepluje dvakrát rychleji než zbytek planety?

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Kam se hrabou muži, jen ženy umí v politice bojovat úplně bez rukavic

Ester Weimerová a Gabriela Sedláčková navlékly stejné šaty.

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