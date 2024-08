Malý záblesk naděje vzbuzuje jednání v Dauhá. Jak velký je?

Situace je nepřehledná. To, co začalo jako teroristický útok na Izrael, přešlo do dlouhých bojů v palestinském Pásmu Gazy a pak se změnilo v mozaiku konfliktů se spoustou hráčů. Jen zjednodušeně: Je tu teroristické hnutí Hamás, které chce příměří v Gaze, a proti je izraelský premiér, který chce zničení Hamásu.

Teokratický Írán, arcinepřítel Izraele, který si ale nepřeje oslabení své pozice, například zničením svých spojenců Izraelem, ale musí podporovat Palestince. Pak libanonský Hizballáh, spojenec Iránu, a jemenští povstalci, kteří útočí kdykoliv kamkoliv. K tomu ostatní arabské země a Palestinci na Západním břehu, kteří jsou proti Hamásu, ale i proti Izraeli, se kterým spolupracují.

Mohou se dohodnout? Pokud jsou všichni vyčerpaní tak, že si nepřejí další boj, a pokud nechají stranou morální aspekt svého konfliktu, tak dočasně ano. Už to tak párkrát udělali. Tlačí je k tomu USA a prospěch by z toho měl celý svět.