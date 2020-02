MALÝ: Žádná konspirace Facebooku. Nehledejme spiknutí tam, kde vládne neschopnost

Praha Minulý týden vypálil filantrop, miliardář a podporovatel amerických demokratů George Soros v deníku New York Times pořádný šrapnel směrem k Facebooku, konkrétně k jeho šéfovi Marku Zuckerbergovi – obvinil ho, že sociální síť fakticky řídí tak, aby pomáhal Donaldu Trumpovi k vítězství v letošních prezidentských volbách.

Podle Sorose je mezi oběma muži neformální dohoda, že Zuckerberg pomůže prezidentovi ke znovuzvolení a na oplátku mu ho Trump ochrání před případnými regulačními zásahy.

Bezmála devadesátiletý miliardář má bezpochyby pravdu v tom, že Zuckerbergovu byznysu by znovuzvolení současného prezidenta nevadilo a rozhodně by pro něj bylo lepší zprávou, než kdyby zvítězil demokrat, zvláště pak některý z výrazně levicově orientovaných kandidátů. Ti se nijak zvlášť netají tím, že by rádi zkoumali, jaký vliv má na demokracii, na trh a na hospodářskou soutěž obrovská koncentrace peněz a moci, kterou dnes představují platformy jako Facebook, Google a jejich dceřiné služby jako WhatsApp, Instagram a YouTube. Zuckerberg koneckonců v uniklém záznamu jedné z interních schůzek managementu loni v říjnu řekl, že případné vítězství jedné z demokratických kandidátek Elizabeth Warrenové by pro jeho firmu příznivé nebylo.

Využít všechny zbraně

Soros je oblíbeným cílem konspiračních teorií, sám se tu ale jedné dopouští. Trumpův digitální guru Brad Parscale skutečně řekl, že „Facebook prezidentovi pomohl“ ve volbách roku 2016, ale z kontextu je jasné, že to myslel tak, že mu umožnil zasáhnout voliče, které by jinak neoslovil. Republikáni jsou tradičně výrazně lepší ve využití digitálních technologií než demokraté, což se právě v minulých volbách ukázalo naplno. Jsou schopni bez jakýchkoli skrupulí využít naplno všechny zbraně, které arzenál Facebooku a YouTube nabízí, aniž by je v tom tyto platformy nějak zásadně omezovaly.

Realita je tak prostá konspirace. Facebook v poslední době schytává obvinění z politické zaujatosti ze všech stran. Firma si za to může z velké části sama. Pravici štve, že Facebook se snaží o moderaci obsahu a občas některého příliš ostrého komentátora zablokuje, což je podle nich cenzura. To samozřejmě není – Facebook je soukromá firma a může si fakticky dělat, co chce, a má své „zásady komunity“, tedy pravidla pro uživatele, jak se chovat, kde zakazuje různé rasistické a násilné projevy či útoky a podobně. Problém je, že pravidla vymáhá naprosto nepředvídatelně a v podstatě náhodně, což vyvolává dojem, že Facebook je zaujatý proti nějakému politickému směru či názoru. Přitom jde o prostou neschopnost být konzistentní a předvídavý.

Důvod k útokům nalézá i levice, protože třeba management firmy odpovědný za vztahy s úřady a vládou jsou všechno bývalí vysoce postavení republikáni. Viceprezident pro vztahy s veřejnou správou Joel Kaplan byl za prezidenta Bushe zástupce personálního šéfa Bílého domu a mezi svými podřízenými má i republikánského expředsedu telekomunikačního regulátora či bývalé zaměstnance různých republikánských kampaní z minulých dvaceti let.

Management Facebooku v poslední době vystupuje daleko přátelštěji směrem ke konzervativní části politického spektra. Na podzim Facebook změnil svá pravidla pro inzerci, která nově umožňují kandidátům na politické funkce otevřeně v placené reklamě lhát. Firma pověřila bývalého republikánského senátora za stát Arizona Jona Kyla vypracováním zprávy, která měla ukázat, zda je Facebook zaujatý proti konzervativcům, či ne (případnou zaujatost vůči liberálním názorům si společnost ověřit nenechala). A loni také samotný Zuckerberg zval domů na večeře konzervativní novináře, komentátory a republikánské zákonodárce a diskutoval s nimi o svobodě projevu a jejich pocitu, že jsou na platformě utlačováni. Pokud je známo, demokraty nebo liberální komentátory nepozval.

Nezablokované nepravdivé tvrzení

A stejně jako pravidla pro vkládání příspěvků není společnost schopna vymáhat ani uvolněná pravidla pro politickou reklamu. Facebook nechává otevřeně lhát kandidáty a strany, ale specificky v pravidlech uvádí, že kontrolovat na základě nezávislých posudků vybraných ověřovatelů bude inzeráty zadávané tzv. politickými akčními výbory (PAC), což jsou formálně nezávislé organizace, které pouze podporují některého kandidáta nebo stranu.

Nicméně několik posledních inzerátů, které zadal Výbor pro obranu prezidenta, což je PAC podporující Donalda Trumpa, uvedlo, že bývalý viceprezident Joe Biden je „kriminálník, který využil své funkce, aby obohatil sám sebe i svého syna“, což nezávislí ověřovatelé vyhodnotili jako nepravdivé tvrzení. Facebook nicméně inzerci nezablokoval, i když odporuje jeho vlastním pravidlům.

Jak napsal Goethe v Utrpení mladého Werthera, „nedorozumění a liknavost působí snad víc omylů než lest a zloba“. Na Facebook to platí stoprocentně. Není to žádné temné spiknutí, jenom firma, kterou její neschopný management nedokáže uřídit a nedokáže ani dohlédnout důsledky mnoha svých naprosto sociopatických rozhodnutí.

Autor je amerikanista.