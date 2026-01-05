Starosta New Yorku přísahal na korán. Románová dystopie je realitou

Zatímco v románu demokratické prezidentské volby ve Francii vyhraje šéf hnutí Muslimská jednota Mohamed Ben Abbes, v současné Americe byl starostou New Yorku většinově zvolen muslim, extrémní levičák a protiizraelský aktivista Demokratické strany Zohran Kwame Mamdani (34). Kwame Nkumrah byl ghanský diktátor, držitel Leninovy ceny míru.
Nový starosta, který se narodil v Ugandě indickým rodičům a americké občanství získal až v roce 2018, při skládání přísahy položil ruku na dva výtisky Koránu – na rodinnou relikvii a na muzeální svazek. Tento moment ceremoniálu vyvolal největší ohlas, jelikož od roku 1610, kdy byl zvolen první starosta města Thomas Willet, na Korán nepřísahal nikdo. Mamdanimu při aktu asistovala newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová a první dáma New York City Rama Duwaji, dcera syrských rodičů z Damašku.
Letitia Jamesová kromě svého vysokého postu v justici, kam se dostala i díky sponzorským penězům pokrokového miliardáře George Sorose, patří mezi nejznámější veřejné funkcionáře v USA, kteří se otevřeně věnují politickému aktivismu, v jejím případě se jedná o klíčovou roli při iniciování řady procesů proti Donaldu Trumpovi a jeho rodinným podnikům. (Podobné postavy se v posledních zhruba deseti letech vynořily i v Česku v rámci kriminalizace podnikání Andreje Babiše.)
Jamesová, která je členka Demokratické strany, mnohokrát zdůraznila, že má za cíl pohnat Trumpa k odpovědnosti. Její kritici tvrdí, že svým postojem vytvořila precedens pro stírání hranic mezi vykonáváním spravedlnosti a stranické politiky, progresivisté ji však oslavují jako ochránkyni právního státu. Skutečnost, že Jamesová skládání přísahy řídila, jistě nelze označit za politicky neutrální gesto.
Přísahu na Korán pokrokáři po celém světě hodnotili jako svátek multikulturalismu a náboženské svobody. Mamdaniho odpůrci, zejména ze židovských a proizraelských kruhů, v něm vidí jasný vzkaz, který je v souladu s jeho dosavadním silně ideologickým veřejným vystupováním.
Kromě levicových předvolebních slibů (bezplatná autobusová doprava, zmrazení nájmů či zdanění bohatých) je Mamdani ostrým kritikem izraelské vlády (premiéra Benjamina Netanjahua by zatkl), Izrael systematicky označuje za koloniální stát páchající genocidu, podporuje globální protiizraelské hnutí BDS (Boycott, Divestment, Sanctions – bojkot, likvidace aktiv, sankce), na druhé straně se jednoznačně zastává Palestinců. Mamdani do svého týmu vybral řadu známých kritiků Izraele a první den v úřadu (1. ledna) neměl nic důležitějšího na práci než zrušit všechna rozhodnutí svého předchůdce Erika Adamse ohledně Izraele a posouzení antisemitismu.
Mamdani představuje směs radikální levicové politiky identity, soft-komunismu a protiizraelské ideologie, což se ve městě, které je domovem největší židovské komunity na světě (krom Izraele) za více než 400 let, nikdy nepřihodilo. „Pro nového starostu je klíčové začít silně. Musí využít prvních sto dní své vlády, aby lidem ukázal, že umí vládnout. Musíte v lidech vyvolat pocit, že ‚tenhle chlap to myslí vážně‘,“ cituje ČTK George Arzte, bývalého poradce Billa Clintona i jeho ženy. A co tomu říkají Newyorčané? Mlčí, protože většina volila Mamdaniho. Takže hodně štěstí!