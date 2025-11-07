„Uganďan“ versus Trump. Americká politika se bude vzdalovat Evropě a přibližovat Asii

Proč by nás měly zajímat volby newyorského starosty? Je daleko a nemá vliv na zahraniční politiku USA, která je pro nás klíčová. Jenže co když jednou získá důležitou funkci v Kongresu?
Ale zpět k synovi indické matky a ugandského otce s muslimským vyznáním, který rád mává praporem Palestiny nad hlavou. Proč je v New Yorku tak populární? Říká přesně to, co chce většina voličů ve velkém městě slyšet – budu stavět a zastropuji nájmy, aby lidé snáze získali bydlení, hromadná doprava bude mnohem levnější, péče o děti mladší pěti let bude zdarma a zajistím městské obchody s levnými potravinami.
V Evropě by si člověk řekl – přepjatý levicový program, na který nebudou peníze. To druhé platí i pro New York. Jenže v Americe dostal od republikánů přezdívku komunista. Tak si vyberte.
Novým starostou New Yorku bude demokrat Mamdani. Trump ho označil za zkázu
Na druhou stranu v New Yorku by dnes vyhrála volby i „Obamova tenisová raketa“, abych parafrázoval slavný výrok o Václavu Klausovi a Praze. Demokraté to měli předem jasné. Levicově populistická rétorika, kterou ve straně dlouhodobě prosazuje bývalý kandidát na prezidenta a senátor Bernie Sanders či kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, však nestačí.
Bitva dvou příběhů
Musíte mít za sebou příběh. I Donald Trump měl za sebou příběh, jen jiný – chce vymýtit imigraci, vrátit zemi do zlatých osmdesátek a zbavit ji drogové závislosti. Zkrátka pravicový příběh.
Mamdani má za sebou zase levicový příběh. Pochází z národnostní menšiny, vždy pomáhal chudým (i když pochází z bohaté rodiny, to je paradox Ameriky) a staví se na stranu všemožných „utlačovaných“. Jenže na rozdíl od Joe Bidena je jako demokrat autentický. Lidé mu věří. Jako kdysi někteří chudí v USA uvěřili miliardáři Trumpovi, že jim chce pomoci.
Trump i Mamdani jsou vlastně oba stejní populisté a společnou mají ještě jednu věc. Skvěle ovládají sociální sítě, kde budují své příběhy, které mají dojmout lidi. Tedy vytvářejí marketingové produkty.
Mamdani byl původně ve volební kampani „nula“, ale svým síťovým napojením na mladé dokázal překonat větší mazáky. Třeba bývalého newyorského guvernéra Andrewa Cuoma, demokrata z establishmentu, který nakonec kandidoval jako nezávislý. Mimochodem: i boj proti establishmentu spojuje Mamdaniho s Trumpem. Ač to chce každý dělat jinak.
Triumf demokratů v reakci na Trumpa je přirozený. Jenže na vzestupu je i socialismus a antisemitismus
Současný prezident je nakonec nejspíš rád, že volby vyhrál Mamdani, v jeho očích symbol komunismu. Určitě si najde záminku, aby mu do města poslal Národní gardu, jako tak učinil v jiných městech, kde vládnou demokrati. Aby přesvědčil své voliče, že chce zakleknout na migranty.
A takhle přesně bude vypadat americká politika v příštích letech. Proti sobě stanou republikán, který bude hájit „staré dobré pořádky“, kdy vše fungovalo, a demokrat, který bude prosazovat nové sociálně inženýrské utrácecí pořádky. Vyhraje ten marketingový produkt, který bude mít tvrdší lokty a splní alespoň něco z programu. Ať ten, či onen, budou se stále víc vzdalovat Evropě a přibližovat Asii. A vládnout budou radikální křídla obou stran, jejichž představiteli jsou Trump i Mamdani. Bohužel.